Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: καθ΄ οδόν τα εκκαθαριστικά

Εκτός λειτουργίας προσωρινά η υποβολή δηλώσεων Ε9. Σε πόσες δόσεις θα καταβληθεί ο φόρος.

Στην τελική ευθεία για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ μπαίνει η ΑΑΔΕ καθώς όπως ανακοινώθηκε κλείνει την Παρασκευή η εφαρμογή Ε9 προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του φόρου.

Ο ΕΝΦΙΑ φέτος είναι αμετάβλητος σε σχέση με πέρυσι, καθώς η επέλαση της πανδημίας ανέτρεψε τα σχέδια του οικονομικού επιτελείου για νέα μείωσή του η οποία θα συνδυαζόταν με αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Τα σχέδια αυτά έχουν μετατεθεί για το 2021.

Η εξόφληση του φόρου φέτος θα γίνει έξι μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής δεν δίνεται έκπτωση.

Η έκπτωση 2% του ψηφίστηκε το καλοκαίρι αφορά μόνο το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Η ανακοίνωση

Στην ανακοινωση της ΑΑΔΕ αναφέρεται ότι "η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2020 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στις 11:00 π.μ., και μέχρι την ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2020 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2020.

Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2021, δεν θα είναι διαθέσιμη στις 21/8, μεταξύ 11:00 και 15:00".