“Επιστρέφουμε ασφαλείς”: η καινούρια καμπάνια του ANT1

Διάβασέ μου το...

Αγαπημένα πρόσωπα του σταθμού στέλνουν μήνυμα προς όλους για την ανάγκη τήρησης των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού.

O ΑΝΤ1 αποδεικνύει για άλλη μια φορά τα ισχυρά αντανακλαστικά του σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. «Επιστρέφουμε ασφαλείς», είναι το μήνυμα της καινούριας του καμπάνιας για τον Covid – 19 που σκοπό έχει να ενημερώσει το κοινό για τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού μετά την περίοδο των διακοπών.

Πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης καμπάνιας είναι αγαπημένα πρόσωπα του ΑΝΤ1 τα οποία - με χιούμορ αλλά και αίσθημα ευθύνης- υπενθυμίζουν στους τηλεθεατές την κρισιμότητα της κατάστασης και τους προτρέπουν να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των ειδικών μετά την επιστροφή τους από τις διακοπές. Φαίη Σκορδά, Ζέτα Μακρυπούλια, Μαρία Μπεκατώρου, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Νικόλας Ράπτης, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Παύλος Τουμπέκης (VICE) κ.ά. εμφανίζονται μέσα από μία συσκευή κινητού τηλεφώνου και μας λένε να είμαστε προσεκτικοί και υπεύθυνοι, ώστε να μην διασπείρουμε τον ιό.

Η καινούρια καμπάνια του ΑΝΤ1 βρίσκεται ήδη on air αλλά και στα social media του σταθμού.

Δείτε τα σποτ, πατώντας ΕΔΩ