Life

Γάμος στη Μύκονο με μόλις τρεις καλεσμένους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γάμος την... "εποχή" του κορονοϊού, στο "Νησί των Ανέμων".

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των Ελλήνων, αποφάσισαν να τηρήσουν τα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού στο ακέραιο.

Ο λόγος για το ζευγάρι που έκανε τον γάμο του σε παρεκκλήσι ξενοδοχείου στην Ελιά της Μυκόνου, παρουσία μόνο της κουμπάρας τους, Μαρίας. Μάλιστα, για τις ανάγκες της φωτογράφησης τους, ο φωτογράφος Πάνος Ρεκουνιώτης και η βοηθός του ήταν αυτοί που έριχναν το ρύζι.

Το ζευγάρι έζησε με κατάνυξη το Μυστήριο, ενώ στη συνέχεια έκανε διακοπές στο νησί της Μυκόνου.

Όσο για τους συγγενείς του γαμπρού και της νύφης; Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του γάμου έλαβαν πολλές φωτογραφίες στα κινητά τους τηλέφωνα από τους νεόνυμφους.



Photo rekouniotis.com.

πηγή: Cyclades24.gr