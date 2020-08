Κόσμος

Ισπανία - κορονοϊός: “Καμπανάκι” για την αύξηση των κρουσμάτων

«Δεν πάνε καλά τα πράγματα», δήλωσε ο διευθυντής του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, προειδοποιώντας για πισωγύρισμα.

Ο διευθυντής του οργανισμού δημόσιας υγείας στην Ισπανία προειδοποίησε απόψε ότι «τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά» καθώς αυξάνονται συνεχώς τα νέα κρούσματα Covid-19 και ζήτησε τη βοήθεια των influencer, ανθρώπων που έχουν επιρροή στους νέους, προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουν για τον κίνδυνο.

«Μην αμφιβάλετε: τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση να ξεφύγει και πάλι», είπε ο Φερνάντο Σιμόν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο γιατρός επέμεινε ότι η αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα είναι ένα επικίνδυνο γεγονός, μολονότι πολλοί από τους φορείς είναι ασυμπτωματικοί και το ποσοστό θνησιμότητας είναι μικρότερο από αυτό που είχε παρατηρηθεί την άνοιξη.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 3.349 νέα κρούσματα, λιγότερα δηλαδή από τα 3.715 που είχαν ανακοινωθεί την Τετάρτη. Συνολικά, οι μολύνσεις στην Ισπανία ανέρχονται σε 370.867. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, καταγράφηκαν επίσης 122 θάνατοι.

Ο Σιμόν είπε ότι ο κυριότερος κίνδυνος στην παρούσα φάση είναι να κατακλυστούν και πάλι τα νοσοκομεία από ασθενείς. Απευθύνθηκε κυρίως στους νέους, καθώς τα νέα κρούσματα αφορούν κυρίως αυτούς. «Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι θέλουν να γλεντήσουν. Αλλά υπάρχουν τρόποι και τρόποι για να το κάνουν», ζητώντας από όσους ασκούν επιρροή στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης να συνεργαστούν για να περάσει αυτό το μήνυμα στις νεότερες ηλικίες. «Μπορούν να βοηθήσουν να ελεγχθεί η επιδημία», σημείωσε.