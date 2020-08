Κόσμος

Ο Ναβάλνι δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπολίτευσης αναμένεται να μεταφερθεί στην Γερμανία.

Ένα ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα γιατρών ειδικευμένων στους ασθενείς σε κωματώδη κατάσταση, θα αναχωρήσει απόψε από τη Γερμανία για να παραλάβει τον Ρώσο αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης Cinema for Peace.

Ο Ναβάλνι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης Ομσκ στη Σιβηρία και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με την οργάνωση αυτήν, έχει πέσει σε κώμα.

Ο Γιάκα Μπίζιλι, ακτιβιστής και σκηνοθέτης, είπε ότι αν ο Ναβάλνι είναι σε θέση να μετακινηθεί, το αεροσκάφος θα αναχωρήσει αύριο το πρωί από το Ομσκ για να τον μεταφέρει στο Βερολίνο. «Θα τον συνοδεύει η σύζυγός του», πρόσθεσε.

Η εφημερίδα Bild έγραψε ότι το νοσοκομείο Charite του Βερολίνου είναι έτοιμο για να νοσηλεύσει τον Ναβάλνι.

Ο Ρώσος πολιτικός, σφοδρός επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ασθένησε ενώ βρισκόταν μέσα σε ένα αεροπλάνο, λίγη ώρα αφότου ήπιε ένα τσάι στο αεροδρόμιο της πόλης Τομσκ.