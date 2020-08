Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: Ρεκόρ στα νέα κρούσματα μετά την άρση της καραντίνας

Κάθε μέρα και περισσότερα κρούσματα καταγράφονται και στη Γαλλία. Λιγότεροι οι θάνατοι.

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε άλλα 4.711 νέα κρούσματα της Covid-19 μέσα σε ένα 24ωρο, αριθμός που συνιστά ρεκόρ για την περίοδο μετά την άρση της καραντίνας. Τόσο υψηλός αριθμός μολύνσεων δεν είχε καταγραφεί από την κορύφωση της πανδημίας, στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, είχαν καταγραφεί 7.578 μολύνσεις στις 31 Μαρτίου. Όμως από τότε, ελάχιστες φορές τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 4.500 μέσα σε ένα 24ωρο.

Αν και τα κρούσματα αυξάνονται, ο αριθμός των νοσηλευομένων παραμένει σχετικά σταθερός. Οι θάνατοι είναι πολύ λιγότεροι σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες και σήμερα αναφέρθηκαν μόνο 12.