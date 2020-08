Κοινωνία

Μερακλήδες φοροφυγάδες... μετέφεραν λαθραίο καπνό για ναργιλέ

Πώς έπεσαν στα χέρια αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Κατασχέθηκαν 450 κιλά καπνού.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες της περασμένης Δευτέρας στη Νέα Μάκρη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Άμεσης Δράσης, 27χρονη Ελληνίδα και 37χρονη αλλοδαπή, για παράβαση της νομοθεσίας «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Ειδικότερα, σε γενόμενο έλεγχο των αστυνομικών, οι δράστιδες κατελήφθησαν να μεταφέρουν εντός του χώρου των αποσκευών του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, 450 επιμελώς κρυμμένες συσκευασίες του ενός κιλού καπνού για ναργιλέ, οι οποίες δεν έφεραν την προβλεπόμενη από το νόμο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και κατασχέθηκαν.

Επιπρόσθετα, η 37χρονη συνελήφθη και για παράβαση της νομοθεσίας «Περί Αλλοδαπών».

Οι συλληφθείσες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους από Τμήμα Ασφαλείας Μαραθώνα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.