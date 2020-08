Life

Το βίντεο του Μπρους Σπρίνγκστιν για τον Τζο Μπάιντεν

Νέο βίντεο σε παλιό τραγούδι γύρισε ο μουσικός, δίνοντας βήμα στον υποψήφιο των Δημοκρατικών και υποστηρίζοντάς τον.

Οι Αμερικανοί Δημοκρατικοί όρισαν τον Τζο Μπάιντεν ως υποψήφιο πρόεδρο, τον οποίο υποστηρίζει αναφανδόν ο διάσημος τραγουδιστής και συνθέτης Μπρους Σπρίνγκστιν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Αμερικανοί Δημοκρατικοί όρισαν τον Τζο Μπάιντεν ως υποψήφιο για το προεδρικό αξίωμα στο συνέδριο του κόμματός τους. Στον αγώνα κατά του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο Μπάιντεν έχει επίσης την απόλυτη υποστήριξη και του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ο τραγουδιστής κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο για το τραγούδι του 2002 «The Rising» το οποίο δείχνει, μεταξύ άλλων, βοηθούς στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και διαμαρτυρίες του ακτιβιστικού κινήματος «Black Lives Matter». Ο Σπρίνγκστιν και η σύζυγός του Πάτι Σιάλφα κάνουν επίσης μια σύντομη εμφάνιση στο βιντεοκλίπ. Ο Μπάιντεν εμφανίζεται στο βίντεο να κάνει μια ομιλία στην οποία λέει: «Είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε αν το κάνουμε μαζί».

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν έστειλε πρόσφατα ένα προτρεπτικό μήνυμα στον Τραμπ μέσω ραδιοφωνικής εκπομπής. Ο μουσικός ξεκίνησε το μήνυμά του λέγοντας ότι απευθύνεται πρωτίστως «στον άντρα που κάθεται πίσω από το ισχυρό του γραφείο. Με όλο τον σεβασμό κύριε, λάβετε υπόψη και δείξτε λίγη φροντίδα στους συμπατριώτες σας και τη χώρα σας. Φορέστε μια καταραμένη μάσκα!». Ο Τραμπ έχει ήδη επικριθεί αρκετές φορές επειδή δεν φορούσε μάσκα προστασίας κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του ανα την χώρα.

Στο πρόγραμμά του «E Street Radio», ο Σπρίνγκστιν είπε επίσης: «Με το γεγονός ότι περισσότεροι από 100.000 Αμερικανοί έχουν πεθάνει τους τελευταίους μήνες και την κενή, επαίσχυντη αντίδραση των ηγετών μας, είμαι απλώς εξοργισμένος. Αυτοί οι άνθρωποι άξιζαν κάτι καλύτερο από τα να είναι άβολα στατιστικά στοιχεία στις προσπάθειες του προέδρου μας να εξασφαλίσει την επανεκλογή του. Είναι εθνική ντροπή».