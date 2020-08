Κόσμος

Στον εισαγγελέα οι φορολογικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ανατροπή της μακροχρόνιας δικαστικής μάχης για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να παραδώσει τις φορολογικές δηλώσεις οκτώ προηγούμενων ετών σε έναν εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, έκρινε σήμερα ένας ομοσπονδιακός δικαστής, σε μια νέα ανατροπή αυτής της μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης.

Στην απόφασή του, έκτασης 103 σελίδων, ο δικαστής Βίκτορ Μαρέρο χαρακτηρίζει δικαιολογημένο το αίτημα του Δημοκρατικού εισαγγελέα Σάιρους Βανς, ο οποίος ζητά από το λογιστικό γραφείο Mazars να παραδώσει τα αρχεία του της περιόδου 2011-18 για τις επιχειρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σε αντίθεση με τους προκατόχους του, αρνείται μέχρι και σήμερα να δώσει στη δημοσιότητα τις φορολογικές δηλώσεις του.

Ο δικαστής συγκρίνει τα επιχειρήματα των δικηγόρων του προέδρου (ότι ο αίτημα ήταν «υπερβολικά ευρύ» και ότι ο εισαγγελέας Βανς ενεργεί «κακόπιστα») με προσπάθεια να επικυρώσουν πλαγίως ότι ο πρόεδρος χαίρει «απόλυτης ασυλίας». Το επιχείρημα αυτό ωστόσο έχει απορριφθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, με μια απόφαση που ανάγεται στις 9 Ιουλίου.

Η απόφαση του Μαρέρο δεν σημαίνει ότι η δικαστική μάχη έχει τελειώσει: ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει έφεση και ορισμένοι δεν αποκλείουν να φτάσει η υπόθεση μέχρι και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η έρευνα διεξάγεται με απόλυτη μυστικότητα ενώπιον Δικαστικού Συμβουλίου Ενόρκων και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς αναζητά ο Βαν στα λογιστικά αρχεία της Mazars. Αρχικά, είχε λεχθεί ότι η έρευνα αφορούσε μια πληρωμή που φέρεται να έγινε για λογαριασμό του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 προκειμένου να εξαγοραστεί η σιωπή της Στόρμι Ντάνιελς, της πορνοστάρ που υποστήριζε ότι είχε ερωτικές επαφές με τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, πολλά χρόνια πριν να γίνει πρόεδρος. Η καταβολή χρημάτων στην Ντάνιελς θα παραβίαζε την αμερικανική νομοθεσία περί χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών.

Ωστόσο, το γραφείο του εισαγγελέα άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι η έρευνα είναι ευρύτερη και αφορά ενδεχόμενα αδικήματα που διαπράχθηκαν από τον Οργανισμό Τραμπ, την εταιρεία του προέδρου.

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της δικαστικής διαμάχης, είναι απίθανο να δημοσιοποιηθούν οι φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.