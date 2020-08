Life

Το playlist του καλοκαιριού του Μπαράκ Ομπάμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις μουσικές που συνόδευσαν τον ίδιο και την οικογένειά του την περίοδο της πανδημίας και του καλοκαιριού μοιράστηκε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα αποκάλυψε την ετήσια λίστα με τα αγαπημένα του καλοκαιρινά ακούσματα, στην οποία έχει συμπεριλάβει καινούρια και κλασικά κομμάτια που επέλεξε για την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

«Τους τελευταίους μήνες, πέρασα πολύ χρόνο ακούγοντας μουσική με την οικογένειά μου» έγραψε στο Twitter κοινοποιώντας τη playlist του. «Ήθελα να μοιραστώ μερικά από τα αγαπημένα μου από το καλοκαίρι -συμπεριλαμβανομένων τραγουδιών από ορισμένους καλλιτέχνες του @DemConvention (Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος) αυτής της εβδομάδας» προσέθεσε.

Στην playlist του για το καλοκαίρι του 2020 ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιλέξει νέες κυκλοφορίες όπως το "Savage (Remix)" των Megan Thee Stallion και Beyonce, το "Made It" της Teyana Taylor, το "The Steps" των HAIM, το "Gemini" της Princess Nokia.

Έχει συμπεριλάβει ακόμη το "My Affection" της Summer Walker με τον PARTYNEXTDOOR, το "12.38" του Childish Gambino, το "Blue World" του εκλιπόντος Mac Miller, το "Cayendo του Frank Ocean, το «"The Climb Back" του J. Cole και από τους Lil Mosey και Lil Baby το "Back At It".

Συνδυάζει τα νέα κομμάτια με μια σειρά από κλασικά, όπως το "Higher" του D'Angelo, το "Memory Lane (Sittin 'in da Park)" του Nas και το "Liberation" των OutKast και CeeLo Green.

Στην λίστα τραγουδιών του Μπάρακ Ομπάμα είναι και οι επιτυχίες "I'll Be Seeing You" της Billie Holiday, "All day music" των War και το "Goodbye Jimmy Reed" του Bob Dylan.

Από τους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή του Δημοκρατικού Κόμματος για να ερμηνεύσουν τραγούδια τους ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε τον Leon Bridges (Texas Sun με τον Khruangbin), τον Common (Forever Begins), τον John Legend με τον Koffee (Don't Walk Away) το "Feeling Good" της Jennifer Hudson, το "For What It's Worth" του Billy Porter και το "My Future" της Billie Eilish.

«Όπως πάντα, είναι ένας συνδυασμός ειδών που ταξιδεύει σε διάφορες εποχές. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι εδώ για τον καθένα- ελπίζω να την απολαύσετε σημειώνει ο Μπάρακ Ομπάμα.