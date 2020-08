Life

Στο Πόρτο Χέλι οι Μπέκαμ (εικόνες)

Η οικογένεια Μπέκαμ "ψήφισε" Ελλάδα για τις διακοπές της.

Η οικογένεια Μπέκαμ στηρίζει την Ελλάδα, επιλέγοντας το Πόρτο Χέλι για τις καλοκαιρινές διακοπές της. Το διάσημο ζευγάρι βρίσκεται στη χώρα μας, περνώντας ξέγνοιαστες στιγμές με τους γονείς τους.

Η Βικτόρια Μπέκαμ ανάρτησε, μάλιστα, μια φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό της μπροστά από το ηλιοβασίλεμα, εκφράζοντας την αγάπη της για τον Ντέιβιντ.

Λίγο αργότερα, η Βικτόρια ανέβασε και μια ακόμη φωτογραφία με τους γονείς της και τον Ντέιβιντ, γράφοντας “Ο οικογενειακός χρόνος είναι πραγματικά τα πάντα. Σας αγαπάμε τόσο πολύ!!”.

Από την πλευρά του, ο πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου ανέβασε φωτογραφία με την μητέρα του, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του που περνάει χρόνο μαζί της.

Kisses @davidbeckham, I love u