Κορονοϊός: σε ισχύ τα αυστηρά μέτρα σε Μύκονο και Χαλκιδική

Σε εφαρμογή από τις 06:00 της Δευτέρας οι περιορισμοί στις συγκεντρώσεις και στην λειτουργία καταστημάτων.

Από σήμερα και μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 ενεργοποιούνται τα μέτρα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού και της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας για τη Μύκονο και τη Χαλκιδική.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Δ1α/Γ.Π.οικ.51892/19.8.2020) η απόφαση η οποία ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1 - Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ.. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής πο-τών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ ΚΑΔ 56.21, συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα. Εντός του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών.

'Αρθρο 2 - Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων

Εντός του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού.

'Αρθρο 3 - Υποχρέωση χρήσης μάσκας

Εντός του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

'Αρθρο 4 - Ειδικότεροι κανόνες

Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3165), καθώς και στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3330), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας. Οι κανόνες ως προς το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51360/14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β' 3429), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

'Αρθρο 5 - Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου

Στην περίπτωση εργαζομένων των άρθρων 1 και 2 που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 1 και 2 της παρούσας επιβάλλονται επίσης οι κυρώσεις του άρθρου δεύτερου της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51360/14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχό-ντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β' 3429), όπως εκάστοτε ισχύει. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 2, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β' 3165) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 1, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 (Β' 2797) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

'Αρθρο 6 - Ισχύς

Η παρούσα ισχύει από την 21η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.