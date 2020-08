Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Παρασκευής

H Σελήνη βρίσκεται από σήμερα στον Ζυγό, φέρνοντας αλλαγές για τους περισσότερους.

ΚΡΙΟΣ: Δουλειά, δουλειά, δουλειά… Υποχρεώσεις, υποχρεώσεις, υποχρεώσεις… Καλά μη σε τρομάζω τόσο, γιατί υπάρχουν και πιο ευχάριστες καταστάσεις μπροστά σου, αλλά η αλήθεια να λέγεται μπαίνεις σε μια φάση που η καθημερινή ρουτίνα είναι έντονη και απαιτητική και θα πρέπει να λειτουργήσεις σοβαρά, με πρόγραμμα και οργάνωση για να τα βγάλεις πέρα. Και για να μην κλατάρεις βέβαια, γιατί υπάρχουν και θεματάκια υγείας που θα σε απασχολήσουν και ειδικά κάποια που μπορεί να συνδέονται με τη διατροφή σου, την οποία και θα πρέπει να προσέξεις.

ΤΑΥΡΟΣ: Από τους πιο ευνοημένους αυτής της περιόδου θα είσαι αγαπητέ Ταύρε. Μετά τον Ερμή και ο Ήλιος περνάει στην Παρθένο και τα πράγματα περνούν από τη θεωρία στην πράξη. Υπάρχει μια έντονη δημιουργική διάθεση από πλευράς σου και βλέπεις να υλοποιούνται όσα είχες κατά νου. Την ενέργεια σου μπορεί να την τραβήξουν λίγο παραπάνω τα παιδιά, αλλά το απολαμβάνεις. Με τέτοια διάθεση όπως καταλαβαίνεις θετικά είναι τα πράγματα και στην ερωτική σου ζωή.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με την Παρθένο ανήκετε στην ίδια «οικογένεια» από άποψη ποιότητας, αυτής των μεταβλητών. Τώρα που ο Ήλιος περνάει στην Παρθένο τα οικογενειακά ζητήματα και οι σταθερές σου είναι αυτές που σε απασχολούν περισσότερο και ζητούν την προσοχή σου. Ζητήματα που προκύπτουν στο σπίτι και που ενδεχομένως να αφορούν και το ίδιο το σπίτι σαν οίκημα απαιτούν από σένα άμεση αντιμετώπιση. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια εσωστρέφεια, για να δεις τις καταβολές σου και πως θα τις διαχειριστείς για να μη σε περιορίζουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Ήλιος περνάει στην Παρθένο και έρχεται η ώρα που οι συζητήσεις πρέπει να προχωρήσουν και να σε οδηγήσουν κάπου. Δεν αρκείσαι στις υποσχέσεις και τα λόγια τα μεγάλα. Θες να δεις προοπτική στα πράγματα, η οποία όμως να είναι ρεαλιστική και στο τέλος να έχει ζουμί η υπόθεση, η καλύτερα ψωμί…να φάμε. Από την άλλη έχει και καινούριες γνωριμίες το επόμενο διάστημα, ενώ είναι καλή περίοδος για να προγραμματίσεις και κάποιο ταξίδι ή να αγοράσεις κάποιο μέσο επικοινωνίας ή μεταφοράς.

ΛΕΩΝ: Μετά τον Ερμή και ο Ήλιος σε χαιρετάει σιγά σιγά για να περάσει στην Παρθένο και να στρέψει την προσοχή σου στα οικονομικά σου για τον επόμενο ένα μήνα. Βασική προτεραιότητα είναι να δεις πως θα προστατεύσεις τα κεκτημένα σου και πως θα σεβαστείς τον ιδρώτα που ρίχνεις για να τα αποκτήσεις. Από την άλλη όμως είναι μια ευκαιρία να κινηθείς με αποφασιστικότητα και πείσμα για να πετύχεις τους στόχους σου, ανάμεσα τους και τους ερωτικούς και τους οικονομικούς.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το προηγούμενο διάστημα μπορεί να μην ήταν γεμάτο ευχάριστα γεγονότα, όμως βγαίνεις σοφότερος, πιο ώριμος συναισθηματικά και ίσως κάπου να νιώθεις εξιλεωμένος, ότι έχει πραγματοποιηθεί μια κάθαρση μέσα σου. Η συνέχεια λοιπόν θα είναι γεμάτη αλλαγές, ειδικά για εσένα του πρώτου δεκαημέρου, γι’ αυτό δώσε βάση στο τι πραγματικά θέλεις και ξεκίνα να τις προκαλείς προς την κατεύθυνση που θέλεις. Ούτως ή άλλως είναι μια περίοδος που θα λειτουργήσεις αρκετά εγωιστικά και με ισχυρή θέληση. Στο στόχαστρο και οι σχέσεις το επόμενο διάστημα, όπου κι εκεί θα γίνουν κάποια ξεκαθαρίσματα.

ΖΥΓΟΣ: Ο Ήλιος περνάει στην Παρθένο κι έρχεσαι να ρίξεις σου το βάρος στη δουλειά και στο κλείσιμο εκκρεμοτήτων που υπάρχουν εκεί. Προσοχή θα πρέπει να δώσεις όμως και σε θέματα υγείας που μπορεί να αφορούν από απλές ιώσεις, μέχρι και λίγο πιο σοβαρά θέματα, γι’ αυτό μην υποτιμήσεις τα σημάδια. Κατά τ’ άλλα είναι μια περίοδος που ενώ ευνοεί την κοινωνική ζωή, βρίσκεσαι όμως σε φάση εσωστρέφειας και ανασυγκρότησης δυνάμεων. Απέφυγε το αυτό-μαστίγωμα και διάφορα ενοχικά που δε θα έχουν κάποιο πρακτικό όφελος στη ζωή σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον Ήλιο να μπαίνει στην Παρθένο μπαίνεις σε μια περίοδο που θα πρέπει να σηκωθείς από τον «καναπέ», κυριολεκτικά ή μεταφορικά, και να αναλάβεις δράση για να υλοποιήσεις τους στόχους σου. Είναι σημαντικό να καταλάβεις που θέλεις να πας και να το διεκδικήσεις δυναμικά και πειστικά, αλλά όχι προκλητικά. Από την άλλη είναι μια περίοδος που στην κοινωνική ζωή και τα ερωτικά ζητήματα υπάρχει κινητικότητα, με τους φίλους σου να συμβάλλουν σε αυτό.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Λαμπερέ μου φίλε, ο Ήλιος περνάει στην Παρθένο που για σένα συμβολίζει το πιο «λαμπερό» ίσως κομμάτι του ωροσκοπίου σου που έχει να κάνει με την κοινωνική σου εικόνα. Εκεί είναι που θα ρίξεις το βάρος σου το επόμενο διάστημα και θα υπάρξουν εξελίξεις, ειδικά σε ζητήματα που το προηγούμενο διάστημα τα αντιμετώπισες εντελώς θεωρητικά και δεν τόλμησες να τα αγγίξεις. Καριέρα, σχέση και ο,τι άλλο μπορεί να σε χαρακτηρίζει βρίσκονται μέσα στο γήπεδο που παίζεις μπάλα, αλλά να θυμάσαι ότι η ζωή είναι ομαδικό άθλημα και ο εγωισμός μπορεί να φέρει την ήττα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μετά τον Ερμή και ο Ήλιος περνάει στην Παρθένο και η ενέργεια γίνεται ακόμα πιο γήινη, γεγονός που και σου ταιριάζει και σε βολεύει περισσότερο. Φρόντισε λοιπόν το επόμενο διάστημα να προωθήσεις νομικά ζητήματα που μπορεί να εκκρεμούν, ενώ ευνοϊκά είναι τα πράγματα και σε θέματα σπουδών. Γενικότερα τα πράγματα ρέουν καλύτερα και αυτό δημιουργεί μια ψυχολογία πιο αισιόδοξη, την οποία καλό θα ήταν να μην τη σπαταλήσεις μόνο στην καθημερινή ρουτίνα σου, αλλά και σε πράγματα που θα μπορούσαν να την ενισχύσουν ακόμα περισσότερο, όπως τα ταξίδια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Ήλιος στο Λέοντα σου έδωσε την ευκαιρία να ζήσεις κάποιες εμπειρίες ή να γνωρίσεις κάποιους ανθρώπους που σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητοι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν περνάς σε μια φάση απολογισμού, για να δεις τι κατάφερες να κερδίσεις απ’ όλα αυτά και να περιγράψεις ένα πρωτόκολλο στη σχέση σου μαζί τους, για να τα αξιοποιήσεις. Το διακύβευμα το επόμενο διάστημα βέβαια είναι και τα λεφτά, με κληρονομικά, επενδύσεις και διάφορα άλλα οικονομικά θέματα να ζητούν από σένα την προσοχή σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Ο Ήλιος περνάει απέναντι σου, στον Ταύρο και είναι μια φάση που σε απασχολούν οι άλλοι. Οι άλλοι λέγοντας, σχέσεις, συνεργάτες και λοιποί σημαντικοί. Θα πρέπει να προσέξεις γιατί ναι μεν μπαίνεις σε μια φάση που χρειάζεσαι να γίνουν πρακτικές αλλαγές, αλλά λειτουργείς αρκετά εγωιστικά και με πείσμα, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να διαπραγματευτείς και να δεις κι εσύ ότι κάποιες λύσεις θα μπορούσαν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.

Πηγή: astrologos.gr