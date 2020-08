Κόσμος

Κορονοϊός: Βαρύ “πλήγμα” στην Λατινική Αμερική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί, εκατομμύρια τα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής οι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού ξεπέρασαν σήμερα τους 250.000, σύμφωνα με τις καταμετρήσεις που κάνουν ανεξάρτητα το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς με βάση επίσημες ανακοινώσεις κυβερνήσεων.

Η περιφέρεια αυτή, που μετρά 620 εκατομμύρια κατοίκους, είχε καταγράψει επίσημα 250.969 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 6.463.245 μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 ως σήμερα Πέμπτη στη 01:00 (ώρα Ελλάδας).

Η χώρα η οποία θρηνεί μακράν τα περισσότερα θύματα εξαιτίας της πανδημίας στην περιφέρεια είναι η Βραζιλία, με 112.304 νεκρούς, εκ των οποίων οι 1.204 υπέκυψαν μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες.