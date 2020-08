Κόσμος

Τραμπ: Ο Μπάιντεν θα ήταν “ο χειρότερος εφιάλτης” για τους Αμερικανούς

Ολομέτωπη επίθεση στον αντίπαλο του για τις προεδρικές εκλογές εξαπέλυσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση εναντίον του Δημοκρατικού αντιπάλου του στις εκλογές, λέγοντας ότι ο Τζο Μπάιντεν θα ήταν ο «χειρότερος εφιάλτης» για τους Αμερικανούς και παρουσιάζοντας την πιθανή προεδρία του ως Αρμαγεδδώνα.

«Αν θέλετε να φανταστείτε τη ζωή υπό την προεδρία του Μπάιντεν, φανταστείτε τα καμένα ερείπια της Μινεάπολης, τη βίαιη αναρχία του Πόρτλαντ, τα αιματοβαμμένα πεζοδρόμια του Σικάγο, σε όλες τις πόλεις της Αμερικής», είπε ο Τραμπ, λίγες ώρες πριν από την ομιλία που πρόκειται να εκφωνήσει ο αντίπαλός του στο συνέδριο του Δημοκρατικού κόμαμτος.

«Διακυβεύεται η επιβίωση της χώρας μας (…) Αυτοί οι άνθρωποι τρελάθηκαν», συνέχισε, στην προεκλογική συγκέντρωσή του στο Ολντ Φορτζ, μια κωμόπολη της Πενσιλβάνιας που απέχει λιγότερα από 10 χιλιόμετρα από το Σρκάντον, τη γενέτειρα του Μπάιντεν. «Θέλουν να κατασχέσουν τα όπλα μας (…) Θα απαγορεύσει το αμερικανικό πετρέλαιο (…) Το μόνο πράγμα που δεν θέλουν να καταργήσουν, είναι οι φόροι σας», συνέχισε.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τον Μπάιντεν ότι ξεχνά από πού προέρχεται. «Θα μας θυμίσει απόψε ότι γεννήθηκε στο Σκράντον, αλλά έφυγε από εδώ πριν από 70 χρόνια. Εγκατέλειψε το Σκράντον, εγκατέλειψε την Πενσιλβάνια», συνέχισε. «Πέρασε μισό αιώνα ξεπουλημένος στην Ουάσινγκτον, είναι εκεί εδώ και 47 χρόνια και τώρα θέλει να κάνει τη διαφορά; Δεν το νομίζω», ειρωνεύτηκε.

Ο Τραμπ κέρδισε την Πενσιλβάνια, μια αμφίρροπή Πολιτεία, στις εκλογές του 2016, με πολύ μικρή διαφορά από τη Χίλαρι Κλίντον.