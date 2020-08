Κόσμος

Μπάιντεν: θα μπει τέλος στο “σκοτεινό κεφάλαιο Τραμπ”

Για κηλίδα στην αμερικανική Ιστορία έκανε λόγο ο υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ, αποδεχόμενος και τυπικά το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Ο Τζο Μπάιντεν, αποδεχόμενος και τυπικά το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, δεσμεύθηκε να γυρίσει τη σελίδα του «φόβου» και των «διχασμών» που γνωρίζει η χώρα του, να βάλει τέλος σε «αυτή την εποχή σκότους στην Αμερική».

Ο Μπάιντεν έκανε το σχόλιο αυτό εκφωνώντας την ομιλία με την οποία ολοκληρώνεται το εθνικό συνέδριο των Δημοκρατικών, που τον ανέδειξε υποψήφιο του κόμματος. Θα αναμετρηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Μακάρι η Ιστορία να μπορέσει να πει ότι το τέλος αυτού του κεφαλαίου του αμερικανικού σκότους άρχισε εδώ, απόψε», είπε, «αυτή είναι μια μάχη που την κερδίσουμε, και θα το κάνουμε μαζί. Σας το υπόσχομαι».

Κατηγορώντας τον Τραμπ ότι «βύθισε την Αμερική στο σκοτάδι εδώ και πολύ καιρό», ότι προκάλεσε «πολλή οργή, πολύ φόβο, πολλούς διχασμούς», ο κεντρώος Δημοκρατικός πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους, «εδώ και τώρα, σας το υπόσχομαι: εάν με εμπιστευτείτε και μου αναθέσετε την προεδρία, θα φροντίζω να βγάζω το καλύτερο από μέσα μας, όχι το χειρότερο. Θα είμαι σύμμαχος του φωτός, όχι του σκότους. Αυτό είναι ένα σπουδαίο έθνος, είμαστε καλός και αξιοπρεπής λαός».

Υποσχέθηκε εξάλλου ότι θα θέσει σε εφαρμογή εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού την «πρώτη ημέρα» της ενδεχόμενης θητείας του. Ακόμη, δήλωσε ότι η «εποχή των ερωτοτροπιών με δικτάτορες θα έχει παρέλθει» ανεπιστρεπτί εάν επικρατήσει τον Νοέμβριο.

«Θα είμαι ένας πρόεδρος αλληλέγγυος προς τους συμμάχους και τους φίλους μας, και θα το πω καθαρά στους αντιπάλους μας: η εποχή των ερωτοτροπιών με τους δικτάτορες παρήλθε», υπογράμμισε ο Τζο Μπάιντεν.

«Επί προεδρίας Μπάιντεν, η Αμερική δεν θα κλείνει τα μάτια αν η Ρωσία επικηρύσσει αμερικανούς στρατιώτες. Δεν θα ανέχεται ξένες επεμβάσεις» στις εκλογές, συμπλήρωσε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, δεσμευόμενος ότι θα υπερασπίζεται «τα ανθρώπινα δικαιώματα» και την «αξιοπρέπεια».