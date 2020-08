Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: αμείωτη η ένταση της πανδημίας

Για ακόμη ένα 24ωρο η Βραζιλία θρηνεί περισσότερα από 1.200 θύματα.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε άλλους 1.204 θανάτους ασθενών εξαιτίας της COVID-19 και 45.323 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Πλέον ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη Βραζιλία έχει φθάσει τους 112.304 νεκρούς επί συνόλου 3.501.975 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, σύμφωνα με τα δεδομένα του βραζιλιάνικου υπουργείου Υγείας.

Μεγάλο μέρος της βραζιλιάνικης επιστημονικής κοινότητας θεωρεί πολύ υποτιμημένα τα επίσημα στοιχεία, εξηγώντας ότι δεν γίνεται επαρκής αριθμός τεστ στη γιγαντιαία χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων.

Με τον ημερήσιο απολογισμό αυτόν, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ξεπέρασε πλέον τους 250.000 νεκρούς.