Βίντεο – σοκ: επιβάτης έπεσε σε κώμα μετά την σύλληψη σε αεροδρόμιο

Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια του άνδρα. Έρευνα και για την ένστολη που χαιρέτισε ναζιστικά.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Βελγίου δεσμεύτηκε σήμερα να ρίξει φως στην «απαράδεκτη» παρέμβαση της αστυνομίας στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά, πριν από δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια της οποίας μια ένστολη αστυνομικός χαιρέτισε ναζιστικά και ένας επιβάτης υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε λίγο αργότερα.

Ο Σλοβάκος Γιόζεφ Κόβανετς έπεσε σε κώμα αφού υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης και λίγες ημέρες αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί.

Τα γεγονότα χρονολογούνται από τη νύχτα της 23ης προς την 24η Φεβρουαρίου του 2018, όταν ο Κόβανετς, ο οποίος επρόκειτο να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος με προορισμό την Μπρατισλάβα, συνελήφθη από αστυνομικούς που τον έκλεισαν σε ένα κελί επειδή συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα. Η υπόθεση ήρθε και πάλι στη δημοσιότητα χθες, όταν ένα βελγικό μμε μετέδωσε ένα βίντεο της σύλληψης, με πρωτοβουλία της χήρας του θύματος, η οποία διαμαρτύρεται γιατί η βελγική δικαιοσύνη καθυστερεί να καθορίσει τις ακριβείς αιτίες θανάτου του συζύγου της.

Στις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας διακρίνεται ο άνδρας αυτός, με αίματα στο πρόσωπο, αφού χτύπησε το κεφάλι του στον τοίχο μετά από πολλές ώρες στέρησης της ελευθερίας του. Ακολούθως, επεμβαίνουν έξι αστυνομικοί για να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ένας από αυτούς κάθεται πάνω στον άνδρα, που είναι ξαπλωμένος πάνω σε ένα στρώμα. Κάποιοι δείχνουν να διασκεδάζουν με την κατάσταση και μια αστυνομικός χαιρετίζει ναζιστικά, όπως δείχνει η κάμερα του κελιού.

«Οι εικόνες είναι σοκαριστικές, η συμπεριφορά των αστυνομικών είναι απαράδεκτη», είπε ο Ερίκ Ενέρτς, ο εκπρόσωπος του υπουργού Εσωτερικών Πίτερ Ντε Κρεμ. Διαβεβαίωσε ότι ο Ντε Κρεμ, που ανέλαβε καθήκοντα τον Δεκέμβριο του 2018, ανακάλυψε αυτές τις εικόνες μόλις χθες, όπως εξάλλου και η διεύθυνση της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Ο υπαρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Αντρέ Ντεζενφάν, ανακοίνωσε απόψε ότι αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντά του, μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα για την υπόθεση αυτή. Ο Ντεζενφάν ήταν ο «νούμερο 2» της ομοσπονδιακής αστυνομίας την εποχή εκείνη, σε αντίθεση με τον αρχηγό Μαρκ Ντε Μεσμέκερ, ο οποίος ανέλαβε αργότερα.

Για την υπόθεση αυτή είχε ξεκινήσει έρευνα από τις 27 Φεβρουαρίου 2018, μετά τη μήνυση που κατέθεσε η χήρα του Κόβανετς. Η εισαγγελέας του Σαρλερουά, Σαντρίν Βαϊρόν, δεν διευκρίνισε ωστόσο αν έχουν κληθεί για ανάκριση οι αστυνομικοί.

Όσο για την αστυνομικό που χαιρέτισε ναζιστικά, «έχει μετατεθεί σε υπηρεσία όπου δεν έρχεται σε επαφή με το κοινό», είπε ο Ενέρτς.