Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η Ινδία το νέο hot spot της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με σχεδόν τετραψήφιο αριθμό νεκρών τις τελευταίες 24 ώρες και δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα, ο κορονοϊός καλπάζει στη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη.

Η Ινδία πλησίασε ακόμη περισσότερο σήμερα το ορόσημο των τριών εκατομμυρίων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, καθώς επιβεβαιώθηκαν 68.898 νέα μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες, με βάση τα δεδομένα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Το σύνολο των περιπτώσεων μόλυνσης από τον κορονοϊό ανέρχεται πλέον σε 2,9 εκατομμύρια.

Το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν επίσης άλλοι 983 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, με τον απολογισμό στη γιγαντιαία χώρα να φθάνει τους 54.849 νεκρούς ως εδώ.

Η Ινδία είναι η χώρα της Ασίας η οποία υφίσταται το πιο βαρύ πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού. Κατατάσσεται εξάλλου τρίτη στον πλανήτη ως προς των αριθμό των επιβεβαιωμένων μολύνσεων, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.