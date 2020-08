Παράξενα

Τον μαχαίρωσε για μια χούφτα σύκα!

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού «θόλωσε» όταν είδε δυο περαστικούς να κόβουν σύκα από το δέντρο που έχει στην αυλή του!

Λίγα σύκα έγιναν αφορμή για έναν άνδρα στο Αίγιο, να βγάλει μαχαίρι εναντίον δύο ατόμων που μπήκαν στην αυλή του για να γευτούν τους νόστιμους καρπούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν δυο άντρες μπήκαν στην αυλή ενός σπιτιού κι έκοψαν μερικά σύκα από το δέντρο. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τους είδε κι αποφάσισε να τους βάλει… στη θέση τους βγάζοντας μαχαίρι!

Μετά από έντονο διαπληκτισμό, τραυμάτισε τον έναν από τους δυο εισβολείς με το μαχαίρι.

Λίγη ώρα αργότερα ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: znews.gr