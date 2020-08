Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: παράταση στις προθεσμίες για καταβολή οφειλών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Αν. Υπουργός Οικονομικών για την διεύρυνση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, τον τραπεζικό δανεισμό και την μείωση του ΦΠΑ. Πως θα στηριχθούν άνεργοι, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Όπως είπε για την πορεία των δημόσιων οικονομικών, «δεν έχουμε μόνο την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 50 ετών, που είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε και μια υγειονομική κρίση και έχουμε μπροστά μας και τουλάχιστον ένα δύσκολο φθινόπωρο, μέχρι να δούμε και πότε θα έρθει το εμβόλιο. Πρόσθετα, η χώρα στηρίζεται στον δανεισμό. Έχουμε ένα καλό επιτόκιο, λόγω και της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι αγορές και οι εταίροι μας στην πορεία της οικονομίας».

«Όταν έχεις τεράστια απώλεια εσόδων, όπως από τον Τουρισμό, έχεις παράλληλα τεράστια έξοδα για την κάλυψη των αναγκών, πρέπει να καλύψεις τα υπάρχοντα διαθέσιμα του Δημοσίου, για να υπάρχουν διαθέσιμα. Γι΄ αυτό και επιμένουμε σε μέτρα που είναι εξατομικευμένα, όπως είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή», σημείωσε ο Αν. Υπ. Οικονομικών.

Προσέθεσε ότι «το μέτρο ξεκίνησε δειλά, διότι στην αρχή υπήρχε μια επιφύλαξη από τους λογιστές, αλλά φάνηκε ότι δίνονται όσα χρήματα πρέπει σε κάθε επιχείρηση. Τώρα, θα διευρυνθεί η τρίτη φάση, ώστε και να είναι μεγαλύτερο το ποσό και να υπαχθούν πολλοί περισσότεροι στο μέτρο, αλλά και θα αλλάξουν και κάποιες παράμετροι, ώστε να αξιοποιήσουν το μέτρο και άλλοι».

«Οι τράπεζες έχουν δανείσει, ωστόσο καλύπτουν κυρίως τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς πολύ μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων δεν έχει τραπεζικό προφίλ. Σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατον να διαχειριστούν πχ 100.000 επιχειρήσεις, όπως κάναμε με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Στο επόμενο εγγυοδοτικό πρόγραμμα πρέπει να υπάρξει περισσότερη στήριξη στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, αυτό είναι το δικό μου αίτημα προς τις τράπεζες», είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Σε ότι αφορά τις εκπτώσεις ενοικίου, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός μέτρων στήριξης επιχειρήσεων, καθώς υπάρχει διαφορετικού είδους και λόγων πλήγμα και θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα, ώστε να υπάρξει ελάφρυνση των επιχειρήσεων, με βάση εθελοντικές συμφωνίες, σε κάποιες από τις οποίες θα σηκώνει μέρος του βάρους και το Κράτος, ώστε να γεφυρώσουμε την απόσταση που θα υπάρχει μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Θα υπάρξει διάταξη νόμου που θα περάσουμε από την Βουλή».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε ότι «θα πρέπει να υπάρξει εξατομικευμένη ρύθμιση οφειλών. Οι ισχύουσες ρυθμίσεις και οι αναστολές καταβολής οφειλόμενων θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Από το νέο έτος, θα υπάρχουν δύο εργαλεία: ένα μονοετές και ένα διετές για την εξόφληση των οφειλών που έχουν σωρευτεί από την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται να υπάρξουν ειδικές παράμετροι για τις εποχικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί βαριά από την κρίση, καθώς δεν θα έχουν εισοδήματα μέχρι τουλάχιστον τον Απρίλιο του 2021.

Για τον ΦΠΑ, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι δεν συζητείται μόνιμη μείωση, λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο κ. Σκυλακάκης προανήγγειλε και νέα δέσμη μέτρων για την στήριξη των άνεργων, τόσο σε ότι αφορά την εύρεση εργασίας, την κατάρτιση τους και την παράταση στις προθεσμίες για την εξόφληση οφειλών τους.

Σε ότι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι τα χρήματα αυτά που έρχονται από το εξωτερικό θα πέσουν στην ελληνική οικονομία με διάφορους τρόπους, τόσο με προγράμματα άμεσης ενίσχυσης, όσο και με στήριξη επενδύσεων, ώστε να υπάρχει μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.