Πολιτική

Τζαμί έγινε η Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα πρόκληση από τον Ερντογάν, μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος.

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την Αγία Σοφία, μετέτρεψε σε τζαμί και την Μονή της Χώρας, η οποία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και λειτουργούσε σαν μουσείο.

Η μετατροπή της Μονής σε τζαμί είχε αποφασιστεί από πέρυσι, ωστόσο δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, όταν και δημοσιεύτηκε η απόφαση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα μοναδικής ομορφιάς ψηφιδωτά θα καλυφθούν.

Η Μονή της Χώρας

Η Μονή της Χώρας, γνωστή σήμερα ως Καριγιέ Τζαμί, υπήρξε ελληνικό χριστιανικό μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη που μετατράπηκε από τους Οθωμανούς σε τζαμί κατά το 16ο αιώνα. Από το 1958 λειτουργεί ως μουσείο.

Η μονή χτίστηκε στη θέση της σημερινής συνοικίας Εντιρνέ Καπού, νότια του Κεράτιου κόλπου και σε κοντινή απόσταση από τα Θεοδοσιανά τείχη. Το μνημείο σήμερα είναι γνωστό με το όνομα Μουσείο Χώρας. Ο κύριος ναός δεν είναι επισκέψιμος αφού βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης . Επίσης το εξωτερικό του ναού είναι καλυμμένο για εργασίες αναστήλωσης.

Ο ναός της Χώρας είναι αφιερωμένος στο Χριστό Σωτήρα και θεωρείται ως ένα από τα λαμπρότερα σωζόμενα δείγματα βυζαντινών εκκλησιών. Του τοίχους της κοσμούν ψηφιδωτά και τοιχογραφίες εξαιρετικού κάλλους αν και πολλά από αυτά καλύφθηκαν με ασβέστη από τους Οθωμανούς.

Ο ναός χτίστηκε σε διάφορα στάδια και επισκευάστηκε/ανακαινίστηκε αρκετές φορές. Οι σημαντικότερες προσθήκες όμως μαζί με την πλειονότητα των ψηφιδωτών και τοιχογραφιών έγιναν με εντολή του Θεόδωρου του Μετοχίτη το 14ο αιώνα.

Εκ μέρους του Κινήματος Αλλαγής, ο Ανδρέας Λοβέρδος, αναφέρει «Είναι άλλη μία ερντογανική βαρβαρότητα η μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί. Πρόκειται για απόφαση που στρέφεται εναντίον των οικουμενικών πολιτισμικών αξιών και απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό της Τουρκίας, γιατί εκτός του Κατάρ, όλος ο μουσουλμανικός αραβικός κόσμος είναι απέναντι στην Τουρκία».

Το ΚΚΕ αναφέρει «Η απόφαση της κυβέρνησης της Τουρκίας, μετά την Αγιά Σοφιά, να μετατρέψει σε τζαμί ένα ακόμη μουσείο, την Μονή της Χώρας, αποτελεί στοιχείο συνέχειας της τουρκικής προκλητικότητας. Η ενέργεια είναι ενταγμένη στη συνολική στρατηγική της τουρκικής άρχουσας τάξης, που υποθάλπεται από την στάση και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ στην περιοχή. Τέτοιες αποφάσεις είναι φως φανάρι πως οξύνουν τους θρησκευτικούς και εθνικιστικούς ανταγωνισμούς, που τελικά τους πληρώνουν πάντα οι λαοί».

«Μετά την Αγία Σοφία έρχεται και η βεβήλωση της μονής του Αγίου Σωτήρος, η οποία αποτελεί επίσης μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο στόχος της Τουρκίας και του ναζί, φασίστα Ερντογάν, είναι η εξάλειψη κάθε ψήγματος πολιτισμού και Ορθοδοξίας στην κατεχόμενη από τους βέβηλους Κωνσταντινούπολη. Όποιος ακόμα μιλά για διμερή διάλογο και συνεκμετάλλευση δεν είναι αφελής αλλά συνένοχος», αναφέρει η Ελληνική Λύση.