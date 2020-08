Κοινωνία

Κορονοϊός: κρούσμα σε κρατούμενο σε ΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη η διαδικασία ιχνηλάτησης για τις επαφές του ασθενούς.

Κρούσμα κορονοϊού βρέθηκε και στο Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων, μετά τον Άγιο Παντελεήμονα και την Ομόνοια, σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές.

Πρόκειται για έναν 15χρονο από το Πακιστάν, ο οποίος βρισκόταν υπό το καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο Τμήμα και σε διαδικασία για μετακίνησή του σε δομή φιλοξενίας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, χθες ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι βρέθηκε θέση σε δομή και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και το τεστ για covid-19.

Σήμερα, τα αποτελέσματα του τεστ έδειξαν ότι είναι θετικό και έγινε κινητοποίηση, όπως προβλέπεται από τα σχετικά τα πρωτόκολλα, ενώ μεταβαίνει στο Αστυνομικό Τμήμα και κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, για εξετάσεις και ιχνηλασία, προκειμένου να τεθούν σε καραντίνα όσοι ήρθαν σε επαφή με τον ανήλικο.

Να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στο ΑΤ Ομονοίας, όπου αστυνομικοί έχουν μπει ήδη σε καραντίνα.