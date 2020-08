Πολιτική

Κορονοϊός - ΥΠΕΣ: δωρεάν μάσκες σε όλους τους μαθητές

Με ειδική επιχορήγηση, οι Δήμοι αναλαμβάνουν την διανομή των μασκών, ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς στις 7 Σεπτεμβρίου

Σχέδιο για την χορήγηση μασκών μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε όλους τους μαθητές της χώρας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, έχει το υπουργείο Εσωτερικών, όπως αποκάλυψε σήμερα το πρωί, ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος.

Λίγο αργότερα, με ανάρτησή του στο twitter, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι με ειδική έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ προς όλους τους δήμους, «εφοδιάζουμε όλους τους μαθητές και όλους τους εκπαιδευτικούς με μάσκες. Κάνουμε πράξη την ξεκάθαρη πολιτική βούληση του πρωθυπουργού να προστατέψουμε την υγεία».

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο κ. Θεοδωρικάκος είχε πει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από το ΥΠΕΣ, για το συγκεκριμένο θέμα, να κάνει ότι απαιτείται.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι και αναμένουμε τις οδηγίες των λοιμωξιολόγων για τις προδιαγραφές μετά και την χθεσινή εισήγηση τους για χρήση μάσκας από όλους τους μαθητές» συμπλήρωσε ο υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι λεπτομέρειες θα υπάρξουν τις επόμενες ώρες ή μέρες.

Πατούλης: πολύ ορθή η απόφαση του ΥΠΕΣ

Σε δήλωση του, ο Πρόεδροςε του ΙΣΑ κια Περιφερειάρχης Αττικης, Γιώργος Πατούλης σημειώνει «Σε αυτή την κρίσιμη υγειονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας, οφείλουμε όλοι, με αίσθημα ευθύνης, να σεβόμαστε τις έγκριτες επιστημονικές απόψεις των λοιμωξιολόγων για την καλύτερη προστασία της υγείας μας και το κράτος από την πλευρά του να παρέχει όλα τα μέσα που απαιτούνται, για την αποτελεσματική θωράκιση της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζουμε και επικροτούμε την πολύ ορθή απόφαση του υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκου να προχωρήσει σε έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων με το ποσό ύψους 15,2 εκατ. ευρώ, προκειμένου να εφοδιαστούν με μάσκες όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της χώρας.

Η προστασία της υγείας των παιδιών μας αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού, είναι ύψιστη προτεραιότητά μας. Ως Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλλουμε έμπρακτα, σε συνεργασία με τους Δήμους, για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της ασφαλούς φιλοξενίας των παιδιών μας, σε όλες τις σχολικές μονάδες της Αττικής μας. Σε αυτή την εθνική υγειονομική μάχη που δίνει η χώρα μας, η Αυτοδιοίκηση με στοχευμένες δράσεις, είναι συνεχώς παρούσα στηρίζοντας όλους τους πολίτες».

Επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για "κυβερνητικο μπάχαλο" και ζητωντας να ληφθούν μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων.

«Έστω και στο παρά πέντε είναι θετικό ότι στην Κυβέρνηση άκουσαν την πρόταση μας για δωρεάν μάσκες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ένα αναγκαίο μέτρο προστασίας. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τώρα περιμένουμε τον πλήρη προγραμματισμό για το άνοιγμα των σχολείων. Είναι όμως ώρα να δεχτούν και την άλλη πρόταση μας: τεστ πέραν από τους υγειονομικούς και στις ευπαθείς ομάδες. Αλλά και σε όσους εργαζόμενους επιστρέφουν από άδειες από επιβαρυμένες περιοχές, με κάλυψη του οικονομικού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ και τους εργοδότες», αναφέρει το Κίνημα Αλλαγής.