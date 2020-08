Αθλητικά

ΝΒΑ: με σούπερ Αντετοκούνμπο ισοφάρισαν οι Μπακς

Μετά τη ψυχρολουσία στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στους Μάτζικ, τα «Ελάφια» ξέσπασαν και έφεραν στα ίσα τη σειρά.

Με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το Μιλγουόκι επικράτησε εύκολα με 111-96 των Μάτζικ και ισοφάρισε σε 1-1 την σειρά των αγώνων.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ακαταμάχητος και με 28 πόντους (7/8 βολές, 9/18 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 20 ριμπάουντ 5 ασίστ οδήγησε την ομάδα του στην εύκολη νίκη.

Οι Μπακς πάντως ήταν εμφανώς βελτιωμένοι και από την πρώτη περίοδο δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους αντιπάλους τους.

Τον Giannis ακολούθησαν οι: Μπρουκ Λόπεζ (20π.), Πατ Κόνατον (15π. με 5/8 τρίποντα) και Έρικ Μπλέντσο (13π., 7 ασίστ).

Από τους Μάτζικ ο Νίκολα Βούτσεβιτς σημείωσε 32 πόντους και 10 ριμπάουντ.