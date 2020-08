Life

Εκλογές ΗΠΑ: η Μέγκαν Μαρκλ ζήτησε “αλλαγή”

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα, χωρίς όμως να κατονομάσει την προτίμηση της στον Τζο Μπάιντεν.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέγκαν Μαρκλ, σύζυγος του Βρετανού πρίγκιπα Χάρι, ζήτησε να υπάρξει μια «αλλαγή» με τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Η Μαρκλ συμμετείχε σε διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση «When we all vote» (Όταν ψηφίζουμε όλοι), την οποία έχει ιδρύσει η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα και έχει στόχο να πείσει όσο περισσότερους Αμερικανούς γίνεται να εγγραφούν για να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σπάζοντας το βασιλικό πρωτόκολλο που θέλει όλα τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας να αποφεύγουν τις πολιτικές δηλώσεις, η Μέγκαν Μαρκλ επισήμανε, «Πιστεύω ότι αν συμμετέχετε σε αυτή την εκδήλωση μαζί μας είναι επειδή (...) έχετε περισσότερα κίνητρα να δείτε την αλλαγή την οποία χρειαζόμαστε και αξίζουμε», χωρίς ωστόσο να καλέσει ευθέως τους Αμερικανούς να ψηφίσουν τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν.

«Ψηφίζουμε για να τιμήσουμε αυτούς που προηγήθηκαν ημών και για να προστατεύσουμε αυτούς που ακολουθούν», τόνισε η δούκισσα του Σάσεξ.

Μιλώντας στο περιοδικό Marie Claire στις αρχές Αυγούστου η Μαρκλ είχε δηλώσει ότι σίγουρα θα ψηφίσει στις εκλογές του Νοεμβρίου. Αν και δεν έχει διευκρινίσει ποιον υποψήφιο θα επιλέξει, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Αμερικανίδα ηθοποιός δεν θα ψηφίσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν «μισογύνη», ενώ στις εκλογές του 2016 είχε στηρίξει ανοικτά την υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον.