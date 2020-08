Οικονομία

Αναδρομικά: Σε τρεις ομάδες χωρίζονται οι συνταξιούχοι (παραδείγματα)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα λάβουν τα μέλη κάθε ομάδας. Ποια αναδρομικά μπορούν να διεκδικήσουν και έως πότε. Τι ισχύει για τις αγωγές. Πίνακες με αναλυτικά παραδείγματα για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων και άνιση αντιμετώπισή τους, σε σχέση με τις αναδρομικές επιστροφές ποσών που παρανόμως παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις τους, δημιουργεί η πρόσφατη τροπολογία για τα αναδρομικά, που ψηφίστηκε από τη βουλή. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση κινείται για την πληρωμή των ποσών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, κατά πληροφορίες το φθινόπωρο.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν έγκριτοι νομικοί «μερικώς κερδισμένοι» είναι περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι που θα λάβουν μεν αναδρομικά, ψαλιδισμένα όμως ως προς τις συνολικές τους απαιτήσεις. Τα ποσά που θα εισπράξουν, πιθανότατα προς το τέλος του Φθινοπώρου ή το αργότερο έως τα Χριστούγεννα, θα είναι μειωμένα από 800 έως 2.000 ευρώ. Και αυτό, γιατί η τροπολογία αφήνει εκτός των κομμένα δώρα και τις περικοπές των επικουρικών. Εκτός επιστροφών μένουν δε, πάνω από 1 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχοι, μεταξύ των οποίων και όλοι οι πρώην αγρότες, που είχαν κάτω από 1.000 ευρώ μεικτό εισόδημα από συντάξεις, καθώς και άλλοι περίπου 500.000 που οι κύριες συντάξεις τους ήταν κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά.

Η πολυαναμενόμενη τροπολογία δίνει αναδρομικά για 11 μήνες, μόνο σε όσους είχαν περικοπές στις κύριες συντάξεις τους. Προβλέπει μάλιστα, ότι με την καταβολή του ποσού, όλες οι άλλες αξιώσεις των συνταξιούχων σβήνονται. Εξαιρούνται μόνο οι περίπου 250.000 συνταξιούχοι που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, αφού η ρύθμιση ορίζει πως η απόσβεση των αξιώσεων δεν ισχύει για τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες.

Οι ειδικοί εκτιμούν, οι περισσότεροι δε, προεξοφλούν ότι εντός του έτους θα έχουμε νέο κύκλο δικαστικών προσφυγών για τα χαμένα δώρα και τις περικοπές των επικουρικών. Ξεκαθαρίζουν δε, ότι δίκες που είναι εκκρεμείς, θα συνεχιστούν κανονικά ως προς το σκέλος των δώρων και των επικουρικών, ενώ νέες αγωγές θα κατατεθούν από αυτούς που δεν έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οι αξιώσεις του 2015 παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Συνεπώς, μένουν κάτι λιγότερο από 5 μήνες, μέσα στους οποίους μπορούν οι συνταξιούχοι να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Όπως εξηγεί μιλώντας στο Euro2day.gr ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, η λύση που προωθήθηκε με την εν λόγω τροπολογία δημιουργεί 3 κατηγορίες συνταξιούχων για τους οποίους και ισχύουν διαφορετικά δεδομένα και η αντιμετώπισή τους είναι πλήρως άνιση. Συγκεκριμένα:

1η Κατηγορία: Όσοι δικαιούνται αναδρομικά και έχουν προσφύγει και δικαστικά ασκώντας αγωγή

Σε αυτήν ανήκουν όσοι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα έπαιρναν κύρια σύνταξη πάνω από €1.000 ή το άθροισμα της κύριας και της επικουρικής τους ήταν άνω των €1.000 και ήδη έχουν ασκήσει αγωγές. Οι συγκεκριμένοι θα λάβουν εντός του έτους το ποσό που θα τους αναλογεί με βάση την κυβερνητική απόφαση και διατηρούν το δικαίωμά τους να διεκδικήσουν μεγαλύτερα ποσά όταν θα εκδικαστεί η αγωγή τους.

Παράδειγμα

Συνταξιούχος του ΙΚΑ που συνταξιοδοτήθηκε το 2013 με κύρια σύνταξη 1.435,5 ευρώ και επικουρική 442,1 ευρώ. Έχει ασκήσει αγωγή και διεκδικεί:

Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος έχει συνολική απαίτηση 5.260,48 ευρώ. Με βάση την τροπολογία θα λάβει 1.567,2 ευρώ μεικτά. Τα υπόλοιπα 3.693,2 θα τα διεκδικήσει δικαστικά όταν εκδικαστεί η αγωγή του.

2η Κατηγορία: Όσοι δικαιούνται αναδρομικά και μέχρι σήμερα δεν έχουν προσφύγει δικαστικά

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όσοι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα έπαιρναν κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ ή το άθροισμα της κύριας και της επικουρικής τους ήταν άνω των 1.000 ευρώ και δεν έχουν ασκήσει μέχρι σήμερα αγωγές. Οι συγκεκριμένοι θα λάβουν εντός του έτους το ποσό που θα τους αναλογεί και με βάση την τροπολογία κάθε άλλη απαίτησή τους αποσβένεται. Αυτό σημαίνει ότι από την ημερομηνία καταβολής των χρημάτων δεν θα έχουν καμιά άλλη απαίτηση που να αφορά περικοπές σε κύριες συντάξεις, επικουρικές συντάξεις, δώρα και επιδόματα ακόμη κ αν στον μέλλον υπάρξει νομολογία που θα δικαιώνει τέτοιες απαιτήσεις. Η συγκεκριμένη κατηγορία εν επιθυμεί να προσφύγει δικαστικά τότε θα μπορεί να το κάνει ως την ημερομηνία καταβολής των αναδρομικών.

Παράδειγμα

Συνταξιούχος του ΙΚΑ (ίδια περίπτωση με την ως άνω) συνταξιοδοτήθηκε το 2013 με κύρια σύνταξη 1.435,5 ευρώ και επικουρική 442,1 ευρώ. Με βάση τις περικοπές των ν. 4051 και 4093/2012 έχει χάσει και θα μπορούσε να διεκδικήσει :

Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα λάβει 1.567,2 ευρώ μεικτά. Τα υπόλοιπα 3.693,2 ευρώ αποσβένονται ως αξίωση και ακόμη κι αν υπάρξει θετική νομολογία από άλλες αγωγές σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί να τα λάβει ούτε καν να τα διεκδικήσει. Μπορεί ως την καταβολή να ασκήσει αγωγή.

3η Κατηγορία: Όσοι δεν δικαιούνται τίποτε

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν περίπου 1.600.000 συνταξιούχοι που η σύνταξή τους η κύρια ήταν κάτω από 1.000 ευρώ ή το άθροισμα της κύριας και της επικουρικής τους δεν ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι δεν θα λάβουν ποσά είτε έχουν προσφύγει δικαστικά είτε όχι. Βέβαια για να έχουν μια ελπίδα σε πιθανή διεκδίκηση καθώς πλέον με την κυβερνητική τροπολογία αποκλείστηκαν από την όποια παροχή θα πρέπει να προσφύγουν δικαστικά εντός της 5ετίας από το 2015 δηλαδή ως το τέλος του 2020.

Παράδειγμα

Συνταξιούχος του ΙΚΑ (ίδια περίπτωση με την ως άνω) συνταξιοδοτήθηκε το 2013 με κύρια σύνταξη 775,1 ευρώ και επικουρική 142,1 ευρώ. Με βάση τις περικοπές των ν. 4051 και 4093/2012 έχει χάσει και θα μπορούσε να διεκδικήσει:

Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος δεν θα λάβει ποσό από τα αναδρομικά. Μπορεί να ασκήσει αγωγή.

Πηγή: Euro2day.gr