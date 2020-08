Life

Τραγούδησαν Νταλάρα και κέρδισαν στο πιο δημοφιλές talent show της Νότιας Κορέας (εικόνες)

Ερμηνεύοντας το τραγούδι, «τι πάθος», κατέκτησαν το κοινό και την κριτική επιτροπή στο γνωστό talent show Phantom Singer.

To ελληνικό τραγούδι, «Τι πάθος» του Γιώργου Νταλάρα, σε στίχους και μουσική του ζακυνθινού Δημήτρη Λάγιου, διάλεξαν να πουν δυο παίκτες σε talent show της Νότιας Κορέας και αποθεώθηκαν.

Πρόκειται για το γνωστό talent show Phantom Singer και την τρίτη σεζόν, το τελευταίο επεισόδιο της οποίας προβλήθηκε τον Ιούλιο του 2020.

Οι δυο διαγωνιζόμενοι, Hwang Geon-ha και Ko Young-Yeol τραγούδησαν στα ελληνικά και η ερμηνεία τους ενθουσίασε. Είπαν το τραγούδι με πολύ πάθος και ναι ήταν εξαιρετικοί, αν αναλογιστεί κανείς τη δυσκολία της γλώσσας μας και της δικής τους.

Από ό,τι έγινε γνωστό ήταν και οι νικητές!

