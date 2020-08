Παράξενα

Κορονοϊός: παραίτηση Υπουργού γιατί παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα!

Η συμμετοχή του σε γεύμα τον ανάγκασε να ζητήσει δημόσια συγνώμη και να υποβάλλει την παραίτηση του από την κυβέρνηση.

Την παραίτησή του υπέβαλλε ο υπουργός Γεωργίας της Ιρλανδίας, Dara Calleary, λόγω της συμμετοχής του αυτήν την εβδομάδα σε κοινωνική εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 80 άνθρωποι, ενδεχομένως παραβιάζοντας τους κανόνες για την πανδημία.

Χθες το βράδυ ο κ. Calleary ζήτησε συγνώμη για τη συμμετοχή του σε γεύμα σε ξενοδοχείο, το οποίο διοργάνωσε η κοινότητα γκολφ του ιρλανδικού κοινοβουλίου, μια ημέρα μετά την σημαντική αυστηροποίηση από την κυβέρνηση των πανεθνικών περιορισμών, με στόχο να ελεγχθεί η έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, μεταδίδει το Reuters.