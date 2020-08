Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε 52χρονος χωρίς υποκείμενα νοσήματα

Στην λίστα των θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού προστέθηκε και μια γυναίκα, που νοσηλευόταν διασωληνωμένη σε ΜΕΘ της περιφέρειας.

Σε 238 αυξήθηκαν οι νεκροί από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Το πρωί της Παρασκευής κατέληξε ένας άνδρας 52 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Ο άτυχος άνδρας ήταν υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ της Καβάλας.

Την τελευταία της πνοή άφησε και μια 85χρονη, που νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η ηλικιωμένη, που είχε κολλήσει κορονοϊό, είχε και υποκείμενα νοσήματα.