Κοινωνία

ΚΥΑ για την εξεταστική στα Πανεπιστήμια

Τι προβλέπεται για την χρήση μάσκας από τους εξεταζόμενους και τις αίθουσες των εξετάσεων.

Νέα ΚΥΑ εκδόθηκε για την εξεταστική στα Πανεπιστήμια, με την οποία ορίζονται τα μέτρα που θα πρέπει να τηρηθούν.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι φοιτητές θα πρέπει να φορούν μάσκα όχι μόνο μέσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης αλλά και στους εξωτερικούς χώρους, αφού στις σχολές υπάρχει συγχρωτισμός.

Επίσης συστήνεται να χρησιμοποιούνται αίθουσες με φυσικό αερισμό και αν αυτές δεν επαρκούν να επιλέγονται αίθουσες και γραφεία με προβλεπόμενο κλιματισμό.

Διαβάστε την ΚΥΑ: