Κοινωνία

“Sextortion scam”: νέο “καμπανάκι” από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η Αστυνομία ενημερώνει για προσπάθεια οικονομικής εξαπάτησης, μέσω mail με εκβιαστικό περιεχόμενο. Δείτε το μήνυμα.

"Τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται πολλά περιστατικά της διεθνώς γνωστής απάτης μέσω σεξουαλικής εκβίασης “sextortion scam”, που εκδηλώνεται με μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάφορους αποδέκτες, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, με σκοπό την εξαπάτησή τους", αναφέρει ενημέρωση απο την Ελληνική Αστυνομία.

Όπως προειδοποιεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

"άγνωστοι δράστες, με τη χρήση απατηλών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στέλνουν μαζικά μηνύματα σε αποδέκτες και τους ενημερώνουν ότι διαθέτουν πρόσβαση στη συσκευή τους και το μήνυμα έχει αποσταλεί από τον προσωπικό τους λογαριασμό.

Παράλληλα τους γνωστοποιούν ότι δήθεν έχει εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό, μετά από την επίσκεψή τους σε κάποιον ιστότοπο, το οποίο έχει ενεργοποιήσει την κάμερα και τους έχει καταγράψει σε προσωπικές στιγμές.

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι το κακόβουλο λογισμικό έχει συλλέξει όλες τις επαφές των χρηστών, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι δράστες απειλούν με την αποστολή του επίμαχου υλικού στις επαφές τους, σε περίπτωση που δεν λάβουν bitcoins.

Σημειώνεται ότι τα εκβιαστικά αυτά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν κυρίως τις παρακάτω μορφές και περιεχόμενο, ενώ η αναφορά σε πραγματικούς κωδικούς γίνεται ώστε οι χρήστες να πεισθούν για το αληθινό της απειλής".