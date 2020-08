Κοινωνία

Φωτιά στα Καλάβρυτα

Τις επίγειες δυνάμεις συνδράμουν δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή στο Καστέλι Καλαβρύτων.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή και στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 31 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρα τμήματα, 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι άνεμοι στην περιοχή δεν είναι ισχυροί, αυτή τη στιγμή.