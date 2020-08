Κόσμος

Κορονοϊός: “Στο κόκκινο” οι Βρυξέλλες

Ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων στην βελγική πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι Βρυξέλλες στον χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο δεκαπενθήμερο καταγράφηκαν 120 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.

Με βάση τα στοιχεία του Ινστιτούτου Υγείας Sciensano, οι Βρυξέλλες είχαν την περασμένη εβδομάδα 67,5 θετικές περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους, ενώ 15 ημέρες πριν είχαν 58,9 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.