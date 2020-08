Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ανεβάζει στροφές” το λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτική (βίντεο)

Τι λένε επιστήμονες που παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, μέσω δορυφορικών συστημάτων.

Του Τάκη Σφυρή

Στην απεραντοσύνη της Ανταρκτικής, οι πάγοι που στέκονται όρθιοι δεν θα μπορούν για πολύ καιρό ακόμα με την μεγαλοσύνη τους να κρύβουν την αλήθεια. Η παγωμένη ήπειρος έχει απωλέσει όγκο που μάλλον θα έπρεπε να προκαλεί πανικό σε όσους παίρνουν σοβαρά, με επιστημονικά τεκμήρια, την κλιματική αλλαγή.

Μελετώντας εικόνες που κατέγραφαν δορυφόροι της NASA από το 1994 στην νότια εσχατιά της Γης αποδεικνύουν ότι μέσα σε 25 χρόνια έχουν λιώσει 4.000 γιγατόνοι πάγου. Βάρος και όγκος πολύ μεγάλος για να τον συλλάβει ο μέσος νους.

Οι επιστήμονες της NASA διαπίστωσαν ότι ο όγκος του πάγου που έχει λιώσει σε ένα τέταρτο του αιώνα στην Ανταρκτική, θα υπερκάλυπτε σχεδόν όλο το Γκραν Κάνυον, τις κοιλάδες, τις πλάγιές, τις κορυφές. Με δεδομένο ότι θα σταματούσε η συρρίκνωση των παγετώνων, κάτι που δεν αναστρέφεται, όμως. Το Γκραν Κάνυον ύφαλος; Θεωρητικά είναι ένας εφιάλτης. Πόσο μακριά είναι να γίνει η θεωρία πραγματικότητα;

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στον περιοδικό «Nature Geoscience». Οι συντάκτες της παραδέχονται ότι η αυτοψία είναι δύσκολη λόγω του δυσπρόσιτου στην περιοχή. Πολλά ερευνητικά ταξίδια ματαιώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η αλλαγή στην Ανταρκτική μπορεί να είναι πιο δραματική απ' ό,τι αποκαλύπτει μια δορυφορική φωτογραφία.

Η NASA προτείνει δορυφορικό έλεγχο του Νότιου Αρκτικού Κύκλου κάθε χρόνο, τονίζοντας ότι είναι ένα ζήτημα ζωής και θανάτου για τον πλανήτη Γη.