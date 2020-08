Life

Συγκλονίζει ο 9χρονος Τζόρνταν: θέλω “απλώς” μια οικογένεια (βίντεο)

Η αφοπλιστική εξομολόγηση του μικρού και η δύναμη των social media φαίνεται πως θα κάνουν πραγματικότητα το όνειρο του. Εμφανίστηκαν 10.000 υποψήφιοι για ανάδοχοι γονείς του.

Του Τάσου Μαγιόπουλου

Με ένα μεγάλο παράπονο ζωγραφισμένο στο προσωπάκι του ο μικρός Τζόρνταν αποκαλύπτει το μοναδικό πράγμα που επιθυμεί για τη ζωή του: μια οικογένεια και ένα σπίτι που θα μπορεί να αποκαλεί δικό του, καθώς ζει σε κέντρο ανάδοχης φροντίδας από όταν ήταν μόλις τριών ετών, μαζί με τον αδερφό του.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο εκείνος έχει υιοθετηθεί, αφήνοντας τον Τζόρνταν χωρίς τον μοναδικό του συγγενή.

Η αφοπλιστική εξομολόγηση του 9χρονου αγοριού προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σε ολόκληρη την Αμερική… αλλά και ένα πρωτόγνωρο κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης.

Από τη στιγμή που η ιστορία του έγινε viral, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι κάλεσαν την Κοινωνική Πρόνοια, ζητώντας να τον υιοθετήσουν.

Η δύναμη των κοινωνικών δικτύων έφερε τον μικρό Τζόρνταν ένα βήμα πιο κοντά στη μεγάλη του ευχή: να αποκτήσει και εκείνος μια οικογένεια και μια ζεστή αγκαλιά, στην οποία να τρέχει όταν το έχει ανάγκη.