Πολιτική

ΥΠΕΞ για Μονή της Χώρας: η Τουρκία εκτίθεται ξανά στην διεθνή κοινότητα

Για νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει λόγο η Αθήνα, μετά την μετατροπή του χώρου σε τζαμί.

«Η σημερινή απόφαση των τουρκικών αρχών περί μετατροπής της Μονής της Χώρας σε μουσουλμανικό τέμενος, συνιστά μια ακόμη πρόκληση εις βάρος των απανταχού θρησκευόμενων ανθρώπων και της διεθνούς κοινότητας που σέβεται τα μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Εξωτερικών.

Όπως σημειώνεται, «ύστερα από την Αγία Σοφία και παρά τις διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσε, προσβάλλεται βάναυσα ο χαρακτήρας ενός ακόμη μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO που ευρίσκεται στην επικράτεια της Τουρκίας. Παρά τις κατά καιρούς διακηρύξεις της περί σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και του πολυθρησκευτικού χαρακτήρα της κοινωνίας της, η Τουρκία παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της έναντι των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται στο έδαφός της».

«Η σημερινή απόφαση των τουρκικών Αρχών εκθέτει εκ νέου την Τουρκία στη διεθνή κοινότητα. Είναι απολύτως καταδικαστέα. Καλούμε την χώρα αυτή να συμβαδίσει με το διεθνές γίγνεσθαι στο πεδίο της προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Την καλούμε να επιστρέψει στον 21ο αιώνα, του αμοιβαίου σεβασμού, του διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ των πολιτισμών», καταλήγει το Υπ. Εξωτερικών.

Καταδίκη της Τουρκίας και από την Κομισιόν

Την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει σε τέμενος τη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη στηλίτευσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδια για εξωτερικές υποθέσεις ερωτηθείσα σχετικά με το θέμα. Εικότερα, η Ναμπίλα Μασράλι ανέφερε.

«Καταγράφουμε την απόφαση για μετατροπή της Μονής της Χώρας που λειτουργούσε ως μουσείο από το 1945 σε τέμενος και να την ανοίξουν για λατρεία. Όπως και η Αγία Σοφία, έτσι και η Χώρα είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ως μέλος της Συμμαχίας των Πολιτισμών, η Τουρκία έχει δεσμευτεί για διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο και την προώθηση της ανεκτικότητας και της συνύπαρξης».

Αντιδράσεις των κομμάτων

Εκ μέρους του Κινήματος Αλλαγής, ο Ανδρέας Λοβέρδος, αναφέρει «Είναι άλλη μία ερντογανική βαρβαρότητα η μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί. Πρόκειται για απόφαση που στρέφεται εναντίον των οικουμενικών πολιτισμικών αξιών και απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό της Τουρκίας, γιατί εκτός του Κατάρ, όλος ο μουσουλμανικός αραβικός κόσμος είναι απέναντι στην Τουρκία».

Το ΚΚΕ αναφέρει «Η απόφαση της κυβέρνησης της Τουρκίας, μετά την Αγιά Σοφιά, να μετατρέψει σε τζαμί ένα ακόμη μουσείο, την Μονή της Χώρας, αποτελεί στοιχείο συνέχειας της τουρκικής προκλητικότητας. Η ενέργεια είναι ενταγμένη στη συνολική στρατηγική της τουρκικής άρχουσας τάξης, που υποθάλπεται από την στάση και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ στην περιοχή. Τέτοιες αποφάσεις είναι φως φανάρι πως οξύνουν τους θρησκευτικούς και εθνικιστικούς ανταγωνισμούς, που τελικά τους πληρώνουν πάντα οι λαοί».

«Μετά την Αγία Σοφία έρχεται και η βεβήλωση της μονής του Αγίου Σωτήρος, η οποία αποτελεί επίσης μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο στόχος της Τουρκίας και του ναζί, φασίστα Ερντογάν, είναι η εξάλειψη κάθε ψήγματος πολιτισμού και Ορθοδοξίας στην κατεχόμενη από τους βέβηλους Κωνσταντινούπολη. Όποιος ακόμα μιλά για διμερή διάλογο και συνεκμετάλλευση δεν είναι αφελής αλλά συνένοχος», αναφέρει η Ελληνική Λύση.