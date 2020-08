Κόσμος

Καλιφόρνια: στον κλοιό πυρκαγιών, καύσωνα και κορονοϊού

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φωτιές.. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι πήραν εντολή να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Καλιφόρνιας πήραν σήμερα εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν μέσω ενός κύματος καύσωνα και της πανδημίας, καθώς πυρκαγιές που προκλήθηκαν από κεραυνούς μαίνονται κατά τόπους μέσα και γύρω από την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πυρκαγιές, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ η Υπηρεσία Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας (CalFire).

Υπολογίζεται πως 11.000 κεραυνοί έπληξαν κυρίως τη βόρεια και την κεντρική Καλιφόρνια και προκάλεσαν αυτή την εβδομάδα περισσότερες από 370 μεμονωμένες πυρκαγιές. Απειλήθηκαν χιλιάδες σπίτια και οι αρχές προχώρησαν σε μαζικές εκκενώσεις περιοχών.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές στην Πολιτεία είχαν κάψει συνολικά περισσότερα από 2,5 εκατ. στρέμματα. Εκατοντάδες σπίτια και άλλα κτίρια έγιναν παρανάλωμα του πυρός.

Μέλος συνεργείου επιχείρησης κοινής ωφελείας έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος προχθές, Τετάρτη, ενώ βοηθούσε τους πυροσβέστες να καθαρίσουν περιοχή από ηλεκτρικά καλώδια. Νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε σκοτωθεί ο πιλότος ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συνετρίβη ενώ εκτελούσε αποστολή πυρόσβεσης στην κομητεία Φρέσνο.

Αξιωματούχοι της CalFire ανακοίνωσαν αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ, πως τέσσερις πολίτες έχασαν τη ζωή τους σε μία από τις πυρκαγιές, η οποία έχει ονομασθεί LNU Complex και είναι η ίδια στην οποία είχε χάσει τη ζωή του την Τετάρτη το μέλος του συνεργείου επιχείρησης κοινής ωφελείας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου τους.