Ρωσία: συνεχίζεται το θρίλερ με την υγεία του Ναβάλνι

Δεν βρίσκουν δηλητήριο στον οργανισμό του οι Ρώσοι γιατροί, αλλά ακόμη δεν επιτρέπεται σε γιατρούς εκτός Ρωσίας να τον εξετάσουν.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι διεγνώσθη σήμερα ότι πάσχει από μεταβολική νόσο, η οποία προκλήθηκε από χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, δήλωσε σήμερα ο αρχίατρος του νοσοκομείου στο Ομσκ της Σιβηρίας όπου νοσηλεύεται o Ρώσος αντιπολιτευόμενος πολιτικός.

Ο αρχίατρος Αλεξάντρ Μουρακόφσκι πρόσθεσε ότι ίχνη βιομηχανικών χημικών ουσιών βρέθηκαν στα ρούχα και τα δάκτυλα του 44χρονου.

Ο Ναβάλνι, που είναι σφοδρός επικριτής του Κρεμλίνου, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού κατανάλωσε χθες, Πέμπτη, το πρωί ένα φλιτζάνι τσάι, για το οποίο οι σύμμαχοί του πιστεύουν ότι περιείχε δηλητήριο.

Ο Ανατόλι Καλινιτσένκο, ο υποδιευθυντής του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται ο Ναβάλνι, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι γιατροί δεν βρήκαν κανένα ίχνος δηλητηρίου στον οργανισμό του στις εξετάσεις που του έγιναν.

"Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα δηλητήριο στο αίμα και τα ούρα, δεν υπάρχουν ίχνη τέτοιας παρουσίας (...) Δεν πιστεύουμε ότι υπέστη δηλητηρίαση", πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κατάσταση της υγείας του Ναβάλνι δεν είναι σταθερή", γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει τη μεταφορά του στο εξωτερικό.

Η οικογένεια και οι σύμμαχοι του αντιπολιτευόμενου πολιτικού χαρακτήρισαν "απειλή για τη ζωή του" την άρνηση να μεταφερθεί για νοσηλεία στο εξωτερικό, την ώρα που ένα αεροσκάφος ειδικά διαμορφωμένο για την διακομιδή ασθενών, το οποίο ναύλωσε μια μη κυβερνητική οργάνωση, ήδη προσγειώθηκε σήμερα στο Ομσκ με την ελπίδα να μπορέσει να τον μεταφέρει στο εξωτερικό.

Η Γαλλία και η Γερμανία προσφέρθηκαν και οι δύο ήδη από χθες να παράσχουν "οποιαδήποτε ιατρική βοήθεια" στον Ρώσο αντιπολιτευόμενο, ζητώντας παράλληλα να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες που οδήγησαν στη νοσηλεία του στην εντατική, ενώ βρίσκεται σε κώμα και ζει με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Ο αρχίατρος Μουρακόφσκι έκρινε νωρίτερα σήμερα και αυτός πρώιμο το θέμα της διακομιδής πριν από "την πλήρη σταθεροποίηση της κατάστασης του ασθενούς".

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, το νοσοκομείο θα πρέπει να διευθετήσει "κάποια νομικά ζητήματα" προτού επιτρέψει σε ευρωπαίους γιατρούς να δουν τον Ναβάλνι. Ειδικοί από τη Μόσχα έφτασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νοσοκομείο για να τον εξετάσουν.

Ο ασθενής δεν παρουσίασε επιπλοκές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε ελαφρά σήμερα το πρωί, μολονότι εξακολουθεί να μην έχει τις αισθήσεις του, σύμφωνα και πάλι με τον Μουρακόφσκι.

Οι θεράποντες του Ναβάλνι δήλωσαν ότι οι εξετάσεις που γίνονται στον ασθενή θα συνεχιστούν για δύο μέρες.