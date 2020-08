Οικονομία

Ο Ερντογάν πανηγυρίζει για την ανακάλυψη μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, πρόκειται για μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην ιστορία της χώρας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως η Τουρκία ανακάλυψε στη Μαύρη Θάλασσα το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην ιστορία της, το οποίο περιέχει 320 δισεκ. κυβικά μέτρα, και πρόσθεσε πως υπάρχουν πολλές πιθανότητες και για άλλα ευρήματα στην περιοχή.

«Τώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας καλές ειδήσεις: η Τουρκία βρήκε στη Μαύρη Θάλασσα το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην ιστορία της», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια ομιλίας του στην Κωνσταντινούπολη προσθέτοντας πως η χώρα του έχει στόχο να μπορεί μέχρι το 2023 να το χρησιμοποιήσει και να γίνει καθαρή εξαγωγός ενέργειας.