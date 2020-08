Κόσμος

Λιβύη: Κατάπαυση του πυρός και πρόωρες εκλογές

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ των δύο αντίπαλων πλευρών, Σάρατζ και Χαφτάρ.

Οι αντίπαλες αρχές στη Λιβύη ανακοίνωσαν χωριστά σήμερα πως θα οργανώσουν προσεχώς εκλογές και πως παύουν όλες τις μάχες στη λιβυκή επικράτεια, στο πλαίσιο μιας «συνεννόησης» η οποία χαιρετίσθηκε από τον ΟΗΕ.

Σε δύο χωριστές ανακοινώσεις, ο Φάγεζ αλ-Σάρατζ, επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας που έχει έδρα την Τρίπολη και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και ο Αγκίλα Σάλεχ, πρόεδρος του αιρετού κοινοβουλίου που έχει την έδρα του στην ανατολική Λιβύη, ανακοίνωσαν πως θα διεξαχθούν προσεχώς εκλογές και διέταξαν όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως το πυρ.

Ο επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας Φάγεζ αλ-Σάρατζ «εξέδωσε οδηγίες προς όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις να παύσουν αμέσως πυρ και όλες τις μάχες σε όλα τα λιβυκά εδάφη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας.

Αυτό θα επιτρέψει, σύμφωνα με τον αλ-Σάρατζ, να δημιουργηθούν αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες στη Σύρτη (βόρεια Λιβύη) και στην περιοχή της Τζούφρα, νοτιότερα, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, οι δυνάμεις του οποίου, ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός, ελέγχουν την ανατολική Λιβύη, αν και ο Αγκίλα Σάλεχ είναι σύμμαχός του.

Ωστόσο στην ανακοίνωση του Αγκίλα Σάλεχ, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Αποστολή Υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (UNSMIL), ο Σάλεχ δεν αναφέρει την αποστρατιωτικοποίηση της Σύρτης και της Τζούφρα, αλλά προτείνει την εγκατάσταση μιας νέας κυβέρνησης στη Σύρτη.

Από την πλευρά της, η UNSMIL υποδέχθηκε «θερμά τη συνεννόηση στις σημερινές δηλώσεις του πρωθυπουργού (Φάγεζ) αλ-Σάρατζ και του προέδρου Αγκίλα (Σάλεχ) που καλούν σε κατάπαυση του πυρός και σε επανάληψη της πολιτικής διαδικασίας».

Η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας ζητεί επίσης στην ανακοίνωσή της από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό να άρει τον αποκλεισμό των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, εξαιτίας του οποίου έχει σχεδόν σταματήσει η πετρελαϊκή παραγωγή στη χώρα, λέγοντας πως τα έσοδα από το πετρέλαιο θα πρέπει να κατατίθενται σε έναν ειδικό λογαριασμό και να αποδεσμευθούν μόνον αφού επιτευχθεί μια πολιτική συμφωνία.

ΥΠΕΞ: Εδαφική ακεραιότητα και ανοικοδόμηση της Λιβύης προς όφελος όλων των Λίβυων

Ανακοίνωση μέσω της οποίας χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στη Λιβύη, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ελλάδα χαιρετίζει τη σημερινή ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη, με την ελπίδα να είναι ένα θετικό πρώτο βήμα για την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης μέσω εθνικής συμφιλίωσης, ελεύθερων και δίκαιων εκλογών υπό διεθνή εποπτεία που θα διασφαλίσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την πλήρη ανεξαρτησία για τον λιβυκό λαό, του οποίου οι δίκαιες προσδοκίες πρέπει τώρα να εκπληρωθούν.

Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την επίλυση της λιβυκής κρίσης βάσει των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και των Συμπερασμάτων του Βερολίνου και την απαλλαγή της χώρας από ξένες παρεμβάσεις.

Είναι δε πρόθυμη να συμβάλλει εποικοδομητικά στο μέλλον της Λιβύης και των γειτόνων της στην Ανατολική και την Κεντρική Μεσόγειο, στη βάση του διεθνούς δικαίου και της μακροχρόνιας φιλίας μεταξύ του ελληνικού και λιβυκού λαού.

Καλούμε όλα τα μέρη να επενδύσουν σε αυτήν την προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία, η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η ανοικοδόμηση της Λιβύης προς όφελος όλων των Λίβυων.