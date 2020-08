Τεχνολογία - Επιστήμη

“Κανένα παιδί με μάσκα στο σχολείο”: στον εισαγγελέα η υπόθεση

Η έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος παραδίδει στον εισαγγελέα την υπόθεση.

Στον εισαγγελέα αποστέλλονται, πιθανόν και σήμερα, τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για δημιουργία σελίδων στο διαδίκτυο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προτρέπουν τα παιδιά να μην φορούν μάσκες στα σχολεία, μετά το άνοιγμα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την ανακοίνωση του μέτρου για χρήση μάσκας στα σχολεία, που προτείνουν οι λοιμωξιολόγοι, έχουν δημιουργηθεί ομάδες στο Facebook με τίτλο «κανένα παιδί με μάσκα στο σχολείο», μέσω των οποίων αναπτύσσονται θεωρίες κατά του μέτρου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπήρξαν καταγγελίες πολιτών στην Αστυνομία για τις αναρτήσεις στα συγκεκριμένα προφίλ, από τις οποίες ξεκίνησε αυτεπαγγέλτως η έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Υπενθυμίζεται όμως ότι υπάρχει και πάγια εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για παραπομπή στον εισαγγελέα όλων των περιπτώσεων δημοσιοποίησης «θεωριών συνωμοσίας» για τον κορονοϊό, με το αιτιολογικό ότι θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.

Στην προκειμένη περίπτωση, η έρευνα ολοκληρώθηκε και θα στοιχεία θα αποσταλούν στο αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος, αφού ενημερωθεί και τα αξιολογήσει, θα αποφασίσει αν θα διατάξει προκαταρκτική έρευνα και αν ασκήσει ποινικές διώξεις.