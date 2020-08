Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη "μάχη" με τις φλόγες.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Τσίπιανα της Αρχαίας Ολυμπίας.

Αρχικά κινητοποιήθηκαν άμεσα 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα και 2 αεροπλάνα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση κοντά στα Τσίπιανα, το Χάνι Σπαρτουλιά και την Αγία Κυριακή κι έχει λάβει διαστάσεις εκατέρωθεν της Εθνικής Οδου.