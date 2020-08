Πολιτισμός

Βρετανικό Μουσείο: Επιχείρηση καθαρισμού πριν ανοίξουν οι πύλες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγει μετά από 163 μέρες το Βρετανικό Μουσείο, με τους ειδικούς να «τρέχουν» να το καθαρίσουν με προσοχή.

Σε εξέλιξη είναι γιγαντιαία επιχείρηση καθαρισμού του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο για την απομάκρυνση της σκόνης που έχει συσσωρευτεί κατά την περίοδο του αποκλεισμού λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ομάδες εμπειρογνωμόνων έχουν επιφορτιστεί με τον καθαρισμό των επιφανειών των εκθεμάτων του Μουσείου για την αποφυγή ζημιών από δυνητικά επικίνδυνα σωματίδια σκόνης. Πάνω από 30 μέλη του προσωπικού ξεσκονίζουν πολλές συλλογές εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Το Βρετανικό Μουσείο έκλεισε λόγω της πανδημίας, αλλά τώρα πρόκειται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του στις 27 Αυγούστου.

Όπως ανέφερε η συντηρήτρια και ειδική για τον καθαρισμό, Φαμπιάνα Πορτόνι, η συσσώρευση σωματιδίων σκόνης σε αρχαία αντικείμενα προκαλεί μακροχρόνιες ζημιές. Η σκόνη προέρχεται από τη ρύπανση που προκαλείται από την κυκλοφορία των οχημάτων ή από επισκέπτες, οι οποίοι τη μεταφέρουν κατά λάθος στο κτίριο με τα ρούχα ή τις ίνες των μαλλιών τους.

«Κατά τη διάρκεια του lockdown, όλες αυτές οι πηγές μειώθηκαν, ωστόσο υπήρχε σκόνη γύρω από το Μουσείο» διευκρίνισε και προσέθεσε ότι ο αποκλεισμός έδωσε μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για έναν σε βάθος καθαρισμό.

«Για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε πολλά από τα εκθέματα απαιτούνται σκάλες και άλλος εξοπλισμός και πρέπει να το κάνουμε πριν το άνοιγμα ή μετά το κλείσιμο, οπότε ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος» εξήγησε. «Αλλά τώρα, επειδή το Μουσείο είναι κλειστό, μπορούμε να περνάμε ώρες καθαρίζοντας και δεν υπάρχει βιασύνη, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για αυτό» συμπλήρωσε.

Το Βρετανικό Μουσείο έως τις 27 Αυγούστου θα συμπληρώσει 163 συνεχόμενες ημέρες κλειστό. Είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έμεινε κλειστό στην ιστορία του, που μετρά 261 χρόνια.