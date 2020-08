Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τρίτος θάνατος μέσα σε 24 ώρες

Στους 239 οι νεκροί από την Covid-19 στη χώρα μας.

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των νεκρών από την πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα, καθώς μόνο το τελευταίο 24ωρο έχουν χάσει τις ζωές τους τρεις άνθρωποι.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 67χρονος άφησε την τελευταία του πνοή ενώ νοσηλευόταν στην Α' Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου Σωτηρία από τις 18 Αυγούστου.

Ο άτυχος άνδρας έπασχε από υποκείμενα νοσήματα, μεταξύ των οποίων, στεφανιαία νόσο.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί κατέληξαν ένας 52χρονος, χωρίς υποκείμενα νοσήματα καθώς και μια 85χρονη.

Ο μεσήλικας ασθενής από την περιοχή της Καβάλας είχε εισαχθεί στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στις 26 Ιουλίου.