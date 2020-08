Παράξενα

Πρόστιμο 21000 ευρώ σε δύο γιαγιάδες για... “παράνομη εργασία”

Που εντοπίστηκαν να ... "εργάζονται" οι δύο ηλικιωμένες.

Απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε προ ημερών σε έλεγχο συνεργείου του ΕΦΚΑ στα Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr οι ελεγκτές βρήκαν δυο ηλικιωμένες αδελφές (76 και 81 ετών!) να βοηθούν στην ταβέρνα των παιδιών τους, στην κουζίνα.

Οι ελεγκτές επέβαλαν το προβλεπόμενο πρόστιμο στην επιχείρηση (10.500 ευρώ εκάστη), παρά τη διαμαρτυρία των ιδιοκτητών ότι είναι συγγενείς και απλά βοηθούσαν λόγω της κίνησης των ημερών.

Οι ιδιοκτήτες προτίθενται να εξαντλήσουν κάθε δυνατό και νόμιμο μέσο, ώστε να αμφισβητήσουν την παράβαση.