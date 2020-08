Κόσμος

Έφηβη κατήγγειλε βιασμό από 30 άνδρες

Οργή και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η καταγγελία της κοπέλας. Διαδηλώσεις σε πόλεις του Ισραήλ.

Αγανάκτηση έχει προκαλέσει στο Ισραήλ η υπόθεση του βιασμού μιας 16χρονης από μια ομάδα 30 ανδρών σε ξενοδοχείο της παραθαλάσσιας πόλης Εϊλάτ.

Η έφηβη προσέφυγε την προηγούμενη Παρασκευή στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από τριάντα άνδρες, ανακοίνωσε ο Μίκι Ρόζενφελντ εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας. «Δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί σε σχέση με το συμβάν που ερευνάται και το οποίο αφορά μια 16χρονη έφηβη σε πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας», πρόσθεσε.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες, Πέμπτη, όταν ο τοπικός Τύπος ανέφερε ότι οι άνδρες είχαν κάνει ουρά μπροστά από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου βρισκόταν η μεθυσμένη έφηβη, περιμένοντας για να τη βιάσουν.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η κοπέλα είχε πάει στην Εϊλάτ νωρίτερα τον Αύγουστο μαζί με μία φίλη της, όπου συναντήθηκαν με γνωστούς τους. Βγήκαν όλοι μαζί για ποτά, προτού επιστρέψουν στο ξενοδοχείο όπου τη βίασαν. Η φίλη της κοπέλας προσπάθησε να τη βοηθήσει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ήδη από χθες το βράδυ διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν αυθόρμητα σε διάφορες πόλεις του Ισραήλ, όπως το Τελ Αβίβ και η Ιερουσαλήμ, σε υποστήριξη του θύματος και για να καταδικάσουν τις σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον γυναικών.

«Είναι σοκαριστικό, δεν υπάρχει άλλη λέξη! Δεν είναι μόνο ένα έγκλημα κατά της κοπέλας, αλλά ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που αξίζει την καταδίκη μας», σχολίασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας να «λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι».

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρόεδρος Ρέουβεν Ρίβλιν ανήρτησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης επιστολή προς «τη νεολαία» στην οποία καταγγέλλει «τη φρίκη του ομαδικού βιασμού στην Εϊλάτ».

«Οι σεξουαλικές επιθέσεις ο βιασμός, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η σεξουαλική βία είναι πράξεις που μας καταστρέφουν ως κοινωνία», τόνισε.

«Κάθε ημέρα 260 γυναίκες βιάζονται στο Ισραήλ», σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κατήγγειλε η 36χρονη Ιλάνα Βάισμαν, η οποία έχει ιδρύσει τη φεμινιστική οργάνωση HaStickeriot.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, «μία γυναίκα στις πέντε στο Ισραήλ πέφτει θύμα βιασμού στη διάρκεια της ζωής της», πρόσθεσε.

Τους τελευταίους δύο μήνες περίπου η οργάνωση αυτή κολλά αφίσες σε τοίχους σε πολλές ισραηλινές πόλεις με συνθήματα όπως “lo ze lo” (το όχι σημαίνει όχι) ή “at lo levad” (δεν είσαι μόνη).

«Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ότι πρέπει να προστατεύουμε τις κόρες μας, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα αγόρια μας σε θέματα συναίνεσης και μάλιστα από μικρή ηλικία», υπογράμμισε η Βάισμαν.