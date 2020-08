Κόσμος

Κορονοϊός: Κλείνουν οι οίκοι ανοχής στην Ισπανία

Στην αγορά του σεξ αποδίδουν μέρος της ευρείας εξάπλωσης της πανδημίας.

Η υπουργός Ισότητας της Ισπανίας Ιρένε Μοντέρο ζήτησε από τις αυτόνομες κοινότητες της χώρας να διατάξουν το κλείσιμο των οίκων ανοχής σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις της Covid-19, μία εβδομάδα αφότου η κυβέρνηση έκλεισε τα περισσότερα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και επέβαλε σειρά περιορισμών.

Το υπουργείο έστειλε επιστολή στην οποία ζητά από τις «περιφέρειες να ενεργήσουν ειδικά σε χώρους όπου ασκείται η πορνεία, όπως στους οίκους ανοχής», είπε σήμερα η Ισπανίδα υπουργός στο ραδιοφωνικό δίκτυο RNE.

Οι οίκοι ανοχής λειτουργούν σε αβέβαιο νομικά πλαίσιο στην Ισπανία, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους, εξήγησε ένας εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου.

Η Μοντενέρο σημείωσε ότι οι ίδιοι κανόνες που εφαρμόζονται στα νάιτκλαμπ θα πρέπει να επιβληθούν στους οίκους ανοχής, την ώρα που το υπουργείο της επεξεργάζεται σχέδιο για την προστασία των ανθρώπων από τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η υπουργός Ισότητας της Ισπανίας δεν διευκρίνισε εάν σκέφτεται την επιβολή πλήρους απαγόρευσης της πορνείας.

Με περισσότερα από 377.000 συνολικά κρούσματα και σχεδόν 29.000 θανάτους, η Ισπανία δίνει μάχη με μία από τις σοβαρότερες επιδημίες του νέου κορονοϊού στην Ευρώπη, που σηματοδοτείται από την πρόσφατη αύξηση των μολύνσεων.

Τουλάχιστον μία συρροή κρουσμάτων συνδέεται με την πορνεία, σύμφωνα με το υπουργείο Ισότητας.