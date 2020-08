Κόσμος

Διαψεύδει τους Ρώσους η πλευρά Ναβάλνι: μπορεί να ταξιδέψει

Σε διάψευση του ανακοινωθέντος του γιατρού προχώρησε η πλευρά του Ρώσου πολιτικού.

Οι Γερμανοί γιατροί που ταξίδεψαν την περασμένη νύχτα με προορισμό την πόλη Oμσκ για να μεταφέρουν τον Ρώσο πολιτικό Αλεξέι Ναβάλνι στο Βερολίνο για θεραπεία δήλωσαν ότι ο Ναβάλνι είναι σε θέση να μεταφερθεί αεροπορικώς, ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική οργάνωση ακτιβιστών Cinema for Peace Foundation που έστειλε το αεροσκάφος.

«Ακούσαμε από την ομάδα των Γερμανών γιατρών ότι είναι σε θέση και επιθυμούν να μεταφέρουν τον κ. Ναβάλνι στο Βερολίνο και αυτή είναι επίσης η επιθυμία της οικογένειάς του» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οργάνωση Cinema for Peace Foundation.

«Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι διαβουλεύθηκαν με τους Γερμανούς γιατρούς και ότι δεν είναι ασφαλές για τον ίδιο να μεταφερθεί. Αυτό είναι λάθος» αναφέρει η ανακοίνωση.

Η εκπρόσωπος τύπου του Αλεξέι Ναβάλνι Κίρα Γιάρμις η οποία βρίσκεται στο Ομσκ, όπου νοσηλεύεται ο πολιτικός της αντιπολίτευσης, διέψευσε κατηγορηματικά τον επικεφαλής γιατρό του νοσοκομείου πρώτων βοηθειών του Όμσκ, Αλεξάντρ Μουραχόφσκι, ο οποίος μετά το ιατρικό συμβούλιο στο οποίο συμμετείχαν Γερμανοί γιατροί, δήλωσε ότι και οι Γερμανοί γιατροί συμφώνησαν ο Αλεξέι Ναβάλνι να παραμείνει νοσηλευόμενος έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

«Πρόκειται για ένα χοντρό ψέμα. Οι Γερμανοί γιατροί, που είναι επαγγελματίες εντατικολόγοι , αφού εξέτασαν τον Αλεξέι Ναβάλνι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι σε θέση να μεταφερθεί και ότι ο εξοπλισμός του αεροσκάφους τους επιτρέπει να μεταφερθεί με ασφάλεια και άμεσα στο Βερολίνο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Σαριτέ σύμφωνα με την επιθυμία της Γιούλια Ναβάλναγια» έγραψε η Γιάρμις σε ανάρτησή της στο twitter.

Νωρίτερα ο επικεφαλής γιατρός του νοσοκομείου πρώτων βοηθειών του Ομσκ, Αλεξάντρ Μουραχόφσκι, είχε δηλώσει: «Ολοκληρώθηκε ένα ακόμη ιατρικό συμβούλιο με τη συμμετοχή των συναδέλφων μας από την Γερμανία. Μπορώ να πως ότι στο νοσοκομείο γίνονται όλα όσα χρειάζονται, κανείς δεν πρόβαλε αντίρρηση, κανείς δεν είπε ότι κάτι δεν κάνουμε. Επί του παρόντος ο Ναβάλνι συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάστασή του».