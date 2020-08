Πολιτική

Συνάντηση Δένδια - Μάας για την ανατολική Μεσόγειο

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί, αυθημερόν, και την Τουρκία.

O Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συναντηθεί την Τρίτη 25 Αυγούστου και ώρα 12:00, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάϊκο Μάας.

Οι συζητήσεις θα εστιασθούν στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και στην κατάσταση στη Λιβύη, εν όψει της άτυπης συνάντησης “Gymnich” των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 27 και 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί και την Τουρκία.